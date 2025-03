アメリカでは電気自動車メーカー・テスラの車両を標的とした破壊行為が相次いで報告されており、ついにはFBIのテロ対策部隊が捜査に乗り出していることも明らかになっています。Teslas set on fire in Las Vegas; police say suspect still at large - VIDEO | CrimeMultiple Tesla vehicles were set on fire in Las Vegas and Kansas City | The Verge

This level of violence is insane and deeply wrong.



Tesla just makes electric cars and has done nothing to deserve these evil attacks. https://t.co/Fh1rcfsJPh— Elon Musk (@elonmusk) March 18, 2025

https://www.theverge.com/news/632217/tesla-arson-dealership-vegas-kansas2024年のアメリカ大統領選挙において、私財を投じて投票を促し、ドナルド・トランプ氏の当選を後押ししたのがテスラなど複数企業のオーナーを務めるイーロン・マスク氏です。ドナルド・トランプのアメリカ大統領選勝利を支えたイーロン・マスクは一体どんな恩恵を受けるのか? - GIGAZINE大統領選挙で多大な貢献をしたマスク氏は、トランプ政権において政府効率化省(DOGE)を主導しており、政府職員を次々と解雇しました。その結果、アメリカではマスク氏への不満が募っており、「Tesla Takedown(テスラ・テイクダウン)」と呼ばれる抗議活動にまで発展。テスラ・テイクダウンではテスラ車の不買運動や、テスラ車を狙った破壊行為などが行われています。これに対して、トランプ大統領はテスラ支持を表明しており、テスラへの抗議活動を「国内テロ」と批判しました。トランプ大統領がテスラへの抗議活動を「国内テロ」と呼ぶ - GIGAZINEその後もテスラ車を狙った破壊行為は続いており、2025年3月18日(火)2時45分頃にラスベガスにあるテスラ衝突センターで火災が発生したことをラスベガス市警(LVMPD)が報告しています。LVMPDによると、「黒い服を着た人物が複数のテスラ車に火をつけた」という複数の報道を受け、テスラ衝突センターでの火災が明らかになったそうです。LVMPD Investigates Vehicle Fires at a Tesla Collision Center | Press Releases | Las Vegas Metropolitan Police Departmenthttps://www.lvmpd.com/Home/Components/News/News/1814/263LVMPDによると、警官が現場に到着した頃にはすでに数台の車両が炎に包まれており、テスラ衝突センターの壁面には「RESIST」(抵抗せよ)という文字がスプレーで書かれていたそうです。その後、クラーク郡消防署が駆けつけ消火しています。LVMPDの対テロ捜査官の捜査によると、全身黒ずくめの人物が焼夷装置を持ってテスラ衝突センターに近づいていたことが明らかになっています。この黒ずくめの人物は焼夷装置を使って複数のテスラ車に放火しており、1つの焼夷装置が未爆発のまま車両内から発見されたそうです。この他、黒ずくめの人物はテスラ車に向けて少なくとも3発の銃弾を発砲したことも明らかになっています。LVMPDによると、5台のテスラ車が損傷し、そのうち2台が完全に炎に包まれたそうです。テスラ衝突センターでの放火事件に関する記者会見において、クラーク郡消防署のジェニファー・ワイアット副署長は「バッテリーが発火する前にテスラ車2台を消火することができた」と報告。連邦捜査局(FBI)の特別捜査官であるスペンサー・エバンス氏は、「当初この事件は放火事件に分類されていたものの、現在はFBIの合同テロ対策部隊が捜査中である」と語りました。ラスベガスの報道メディアであるNews 3 Las Vegasは、テスラ衝突センターで起きた放火事件の様子を撮影した動画をYouTube上で公開しています。NEW VIDEO shows Tesla vehicles set on fire in 'targeted attack,' police say - YouTube放火事件に対して、マスク氏は「このレベルの暴力は狂気であり、大いに間違っています。テスラはただ電気自動車を製造しているだけであり、このような邪悪な攻撃を受けるに値することは何もしていません」とXで反応しました。この事件に対して、パム・ボンディ司法長官は「テスラの施設に対する一連の暴力的な攻撃は、まさに国内テロです。司法省は、そのことを念頭に、最低5年の懲役刑を含む複数の犯人をすでに起訴しています。私たちは、これらの犯罪を調整し資金提供するために舞台裏で活動している者を含む、攻撃に関与した人々に厳しい罪を課すべく捜査を継続しています」という声明を発表しています。Office of Public Affairs | Attorney General Bondi Statement on Violent Attacks Against Tesla Property | United States Department of Justicehttps://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-bondi-statement-violent-attacks-against-tesla-propertyこれに加えて、カンザスシティ警察のジェイコブ・ベッキナ署長が、カンザスシティでもテスラ車を標的とした放火が行われたことを公表しています。ベッキナ署長によると、テスラの施設にある駐車場に停められていたCybertruckから煙が上がっているとの通報があり、警官が消火器を使用して消火活動を行なったものの、火を消すことはできなかったため消防車の出動が必要になったそうです。ベッキナ署長によると、火が上がっていたCybertruckの隣に駐車されていた別のCybertruckにも火は燃え移ったそうです。なお、記事作成時点では事件について調査中であり、放火か否かは明らかになっていません。