Ä¶ÆÃµÞ¡¢2nd EPÈ¯Çä·èÄê¡¡¡ÖÄ¶ÆÃµÞ¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÍ¶¤¤´ó¤»¤ë²ñ¿´ºî
¡¡¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶ÆÃµÞ¤¬¡¢5·î7Æü¤Ë2nd EP¡ØWhy don't you Ä¶ÆÃµÞ¡©¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢ºÇ¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸¸ÁÛÅª¡ªË¢¤¬Éñ¤¦Ãæ¤®¤å¤Ã¤ÈÌ©Ãå¤¹¤ëÄ¶ÆÃµÞ
¡¡¡ØWhy don't you Ä¶ÆÃµÞ¡©¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÄ¶ÆÃµÞ¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÍ¶¤¤´ó¤»¤ë²ñ¿´ºî¡£¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤«¤é¡¢¤³¤ì¤¾¿¿¹üÄº¤È¤¤¤¨¤ëÄ¶ÆÃµÞ¼°¥È¥ó¥Á¥¥á¥¿¥ë¥½¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢¾ï¤Ë²ÃÂ®¡¦¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸½ºß¤ÈÌ¤Íè¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥íÈ×¤ò´Þ¤á12·ÁÂÖ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢ºòÇ¯½Õ¡Á²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØBULLET TRAIN Spring tour 2024¡ÈRail is Beautiful¡É¡Ù¤è¤ê2024Ç¯8·î28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¸ø±é¤ò¥Õ¥ë¼ýÏ¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡¢56¥Ú¡¼¥¸¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤âÉÕ¤¤¤¿CD+Blu-ray2Ëç+¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Î¹ë²ÚBOX»ÅÍÍ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÅµ²ñ¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸¸ÁÛÅª¡ªË¢¤¬Éñ¤¦Ãæ¤®¤å¤Ã¤ÈÌ©Ãå¤¹¤ëÄ¶ÆÃµÞ
¡¡¡ØWhy don't you Ä¶ÆÃµÞ¡©¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÄ¶ÆÃµÞ¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÍ¶¤¤´ó¤»¤ë²ñ¿´ºî¡£¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤«¤é¡¢¤³¤ì¤¾¿¿¹üÄº¤È¤¤¤¨¤ëÄ¶ÆÃµÞ¼°¥È¥ó¥Á¥¥á¥¿¥ë¥½¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢¾ï¤Ë²ÃÂ®¡¦¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸½ºß¤ÈÌ¤Íè¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÅµ²ñ¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤¿¡£