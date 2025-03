「couldn’t care less」の意味は？意味を想像してみて！

正解は「どうでもいい」でした!

直訳すると、「これより少なく気にすることはできない」になります。

そこから「全く気にしない、どうでもいい」という意味になりますよ。

A:「You knoe what? Your ex-boyfriend has a new girlfriend!」

(ねえ聞いた?あなたの元カレに新しい彼女ができたって!)

B:「I really couldn't care less.」

(本当にどうでもいいわ)