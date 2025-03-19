¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¥¨¥â¤¹¤®¡ª¡×¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼Â·¤Ã¤¿àAKBÂ´¶ÈÀ¸3¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö²û¤«¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤¢¤Îº¢¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡Ä¡×
¢¡¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼Â·¤Ã¤¿AKBÂ´¶ÈÀ¸¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¢¡
¡¡¸µAKB48¤ÎÁýÅÄÍ²Ú(33)¤¬£Ø¤ò¹¹¿·¡£AKB48»þÂå¤ÎÆ±´ü¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÁýÅÄ¤Ï¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¡¢¤¦¤Á¤é20Ç¯¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤è¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢AKB48»þÂå¤ÎÆ±´ü¤Ç¤¢¤ëµÜß·º´¹¾(34)¡¢²ÏÀ¾ÃÒÈþ(33)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡ËË¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ô¡¼¥¹¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿¾Ð´é°î¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é3¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö#Æ±´ü #¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¹ç¾§¥Ð¥È¥ë #¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥Á¡¼¥à #º´¹¾ #¤È¤â¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¤È¤â¤Ë¡Öº£²ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¹ç¾§¥Ð¥È¥ë¤Ç¤Þ¤¿¤Þ¤¿¶¦±é¤·¤Þ¤¹¡ª¥ª¥ó¥¨¥¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤À¤±¤É¹ðÃÎ¤·¤Þ¤¹¡¼¡ª¡×¤È¡¢²»³ÚÆÃÈÖ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¹ç¾§¥Ð¥È¥ë¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ËÆ±´ü3¿Í¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥¨¥â²á¤®¡×¡Ö¥¨¥â¤¤¤Ê¡Á¡ª¤¢¤Îº¢Ìá¤Ã¤Æ¤Þ¤¿AKB¿ä¤·¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö2´ü¤ÎÃç´Ö¤È½Ð¤ì¤ë¤Î´ò¤·¤¤¤Í¡£¡×¡Ö²û¤«¤·¤2´üÀ¸¤Î¤ª£³¿Í¡×¡Ö20Ç¯´ÖÊÑ¤ï¤é¤º°ì½ï¤Ë»þ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ë»Ñ¤ÏºÇ¹â¡×¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î3¿Í¤Î¶¦±é¤Ë´î¤Ó¤ä²û¤«¤·¤àÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£