amazarashiが、4月9日にリリースするコンセプトアルバム『ゴースト』の完全生産限定盤、初回盤に付属する『朗読演奏実験空間 新言語秩序』のストーリー第4章の朗読パートを含む「独白」のライブ映像を3月20日の22時に公開することを発表した。

◆amazarashi 動画

このライブは4月29日に開催されることが発表されている＜電脳演奏監視空間 ゴースト＞の前作にあたるライブで、amazarashiの秋田ひろむが書き下ろした物語を軸に、専用アプリ、検閲されたMVの公開、1万台のスマホライトのリアルタイム同期、ライブの最後で明らかになる隠された楽曲など、音楽とテクノロジーが融合された独自の世界観を展開し第23回文化庁メディア芸術祭のエンターテイメント部門で優秀賞をはじめ、世界各地で数々のクリエイティブアワードを受賞した作品となる。

今作でも＜電脳演奏監視空間 ゴースト＞ライブプロジェクト専用アプリが配信されており、秋田ひろむのコメントやライブの世界につながるテキストなどが公開されている。


リリース情報

◆コンセプトアルバム『ゴースト』
2025年4月9日（水）発売
購入：https://smar.lnk.to/zFib79
特設サイト：https://www.amazarashi.com/ghost/

■完全生産限定盤（CD＋BD）
価格：￥8,800（税込）品番：AICL-4737〜39
「朗読演奏実験空間 新言語秩序 実況盤」収録
言葉ゾンビバンダナ
ゴーストキャラクターカード（全5種ランダム封入）
ゴースト歌詞&詩集ブック
新言語秩序アーカイブブック　
プレイパス封入

■初回生産限定盤（CD＋BD）
価格：￥6,600（税込）品番：AICL-4740〜41
「朗読演奏実験空間 新言語秩序 実況盤」収録
ゴースト歌詞&詩集ブック
プレイパス封入

■通常盤（CD）
価格：￥3,300（税込）品番：AICL-4742

■店頭特典
・Amazon：メガジャケ
・楽天ブックス：クリアポーチ
・セブンネット：アクリルカラビナ型
・TSUTAYA：スクエア缶バッジ
・HMV：スマホサイズステッカー
・タワーレコード：スマホサイズステッカー
・応援店：A2変形ポスター
※応援店：https://www.amazarashi.com/shoplist/250409/

■収録内容
Disc1［CD］
ゴースト
1.君のベストライフ
2.ナイトメア
3.黎明期
4.おんなじ髑髏
5.小市民イーア
6.アンアライブ
7.収容室
8.痛覚
9.どうなったって
10.夕日解放同盟
11.不眠症の見張り番
12.ゴースト

Disc2［Blu-ray］
amazarashi LIVE 朗読演奏実験空間 新言語秩序
イントロダクション
ワードプロセッサー
リビングデッド
空洞空洞
季節は次々死んでいく
新言語秩序1章「私は言葉を殺さなくてはならない」
自虐家のアリー
フィロソフィー
ナモナキヒト
命にふさわしい
新言語秩序2章「出会いと暴力」
ムカデ
月が綺麗
吐きそうだ
しらふ
新言語秩序3章「言葉を消した、という言葉は消えなかった」
僕が死のうと思ったのは
性善説
空っぽの空に潰される
カルマ
新言語秩序4章「デモ、そして独白」
独白
エンドロール

■デジタルシングル 「黎明期」
配信中：https://smar.lnk.to/QtjT3X

■『電脳演奏監視空間 ゴースト』ライブプロジェクト専用アプリ
iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/id6741106764
Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazarashi.ghost

ライブ情報

＜電脳演奏監視空間 ゴースト＞
2025年4月29日（火・祝）神奈川・横浜アリーナ
OPEN / START　14:30 / 16:00
問い合わせ先：クリエイティブマンプロダクション　
03-3499-6669（月・水・金 12:00〜16:00）

チケット料金：前売　￥10,100（税込）　
TICKET SOLD OUT
座種：全席指定
券種：オフィシャル先行は電子チケット(tixplus)のみ／その他は全プレイガイドにて紙・電子チケット併用
チケット発券日：公演1週間前発券／公演2日前座席表示
枚数制限：1申し込みにつき4枚まで
年齢制限：未就学児童入場不可
公式トレード：チケット発券日より開始

特設サイト：https://apologies.jp/feature/ghost
企画／制作：レインボーエンタテインメント／LIFE

関連リンク

◆amazarashi オフィシャルサイト
◆amazarashi＜電脳演奏監視空間 ゴースト＞特設サイト
◆amazarashi モバイルサイト「APOLOGIES」