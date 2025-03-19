amazarashi、アルバム『ゴースト』収録『朗読演奏実験空間 新言語秩序』より「独白」のライブ映像公開決定
amazarashiが、4月9日にリリースするコンセプトアルバム『ゴースト』の完全生産限定盤、初回盤に付属する『朗読演奏実験空間 新言語秩序』のストーリー第4章の朗読パートを含む「独白」のライブ映像を3月20日の22時に公開することを発表した。
◆amazarashi 動画
このライブは4月29日に開催されることが発表されている＜電脳演奏監視空間 ゴースト＞の前作にあたるライブで、amazarashiの秋田ひろむが書き下ろした物語を軸に、専用アプリ、検閲されたMVの公開、1万台のスマホライトのリアルタイム同期、ライブの最後で明らかになる隠された楽曲など、音楽とテクノロジーが融合された独自の世界観を展開し第23回文化庁メディア芸術祭のエンターテイメント部門で優秀賞をはじめ、世界各地で数々のクリエイティブアワードを受賞した作品となる。
リリース情報
2025年4月9日（水）発売
購入：https://smar.lnk.to/zFib79
特設サイト：https://www.amazarashi.com/ghost/
■完全生産限定盤（CD＋BD）
価格：￥8,800（税込）品番：AICL-4737〜39
「朗読演奏実験空間 新言語秩序 実況盤」収録
言葉ゾンビバンダナ
ゴーストキャラクターカード（全5種ランダム封入）
ゴースト歌詞&詩集ブック
新言語秩序アーカイブブック
プレイパス封入
■初回生産限定盤（CD＋BD）
価格：￥6,600（税込）品番：AICL-4740〜41
「朗読演奏実験空間 新言語秩序 実況盤」収録
ゴースト歌詞&詩集ブック
プレイパス封入
■通常盤（CD）
価格：￥3,300（税込）品番：AICL-4742
■店頭特典
・Amazon：メガジャケ
・楽天ブックス：クリアポーチ
・セブンネット：アクリルカラビナ型
・TSUTAYA：スクエア缶バッジ
・HMV：スマホサイズステッカー
・タワーレコード：スマホサイズステッカー
・応援店：A2変形ポスター
※応援店：https://www.amazarashi.com/shoplist/250409/
■収録内容
Disc1［CD］
ゴースト
1.君のベストライフ
2.ナイトメア
3.黎明期
4.おんなじ髑髏
5.小市民イーア
6.アンアライブ
7.収容室
8.痛覚
9.どうなったって
10.夕日解放同盟
11.不眠症の見張り番
12.ゴースト
Disc2［Blu-ray］
amazarashi LIVE 朗読演奏実験空間 新言語秩序
イントロダクション
ワードプロセッサー
リビングデッド
空洞空洞
季節は次々死んでいく
新言語秩序1章「私は言葉を殺さなくてはならない」
自虐家のアリー
フィロソフィー
ナモナキヒト
命にふさわしい
新言語秩序2章「出会いと暴力」
ムカデ
月が綺麗
吐きそうだ
しらふ
新言語秩序3章「言葉を消した、という言葉は消えなかった」
僕が死のうと思ったのは
性善説
空っぽの空に潰される
カルマ
新言語秩序4章「デモ、そして独白」
独白
エンドロール
■デジタルシングル 「黎明期」
配信中：https://smar.lnk.to/QtjT3X
■『電脳演奏監視空間 ゴースト』ライブプロジェクト専用アプリ
iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/id6741106764
Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazarashi.ghost
ライブ情報
2025年4月29日（火・祝）神奈川・横浜アリーナ
OPEN / START 14:30 / 16:00
問い合わせ先：クリエイティブマンプロダクション
03-3499-6669（月・水・金 12:00〜16:00）
チケット料金：前売 ￥10,100（税込）
TICKET SOLD OUT
座種：全席指定
券種：オフィシャル先行は電子チケット(tixplus)のみ／その他は全プレイガイドにて紙・電子チケット併用
チケット発券日：公演1週間前発券／公演2日前座席表示
枚数制限：1申し込みにつき4枚まで
年齢制限：未就学児童入場不可
公式トレード：チケット発券日より開始
特設サイト：https://apologies.jp/feature/ghost
企画／制作：レインボーエンタテインメント／LIFE
関連リンク
◆amazarashi＜電脳演奏監視空間 ゴースト＞特設サイト
◆amazarashi モバイルサイト「APOLOGIES」