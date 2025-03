テーマは科学！学び×謎解きイベント「学術Vと脱出せよ!!」

MYC Japanと学び×謎解きイベント「学術Vと脱出せよ!!」実行委員会は、2025年3月30日(日)に日本科学未来館にて学び×謎解きイベント「学術Vと脱出せよ!!」を開催します。

学び×謎解きイベント「学術Vと脱出せよ!!」

開催日 : 2025年3月30日(日)

開催場所 : 日本科学未来館(Miraikan)7階 イノベーションホール

公演回数 : 3回(各回 ゲーム80分+マリネ体験2〜3分)

1講演目(13:00〜14:50)、2講演目(15:00〜16:50)、

3講演目(17:00〜18:50)

参加人数 : 各回48名(合計144名)

参加方法 : 完全予約制(livepocketにてチケット販売)

MYC Japanと学び×謎解きイベント「学術Vと脱出せよ!!」実行委員会は、2025年3月30日(日)に日本科学未来館にて学び×謎解きイベント「学術Vと脱出せよ!!」を開催。

このイベントは、VTuber(バーチャルYouTuber)とリアルの参加者が協力し、科学をテーマにした謎解きに挑む体験型ゲームです。

予期せぬトラブルによって過去にタイムスリップしてしまった参加者たちは、VTuberと力を合わせ、元の時代に戻るためのミッションクリアを目指します。

さらに、協賛企業・ミラクルマイル株式会社のサポートのもと、「Virtual Navigator マリネ」を活用した特別な体験も用意されました。

まるでVTuberが目の前にいるかのような臨場感の中、リアルタイムで交流を楽しむことができます。

このイベントの企画・制作は、現役VTuberたちが手がけました。

イベントの目的は、科学をより身近に感じてもらうこと。

最近、科学館や博物館を訪れる機会が減ったと感じている大人の方にこそ、ぜひ謎解きを通じて科学の楽しさを再発見していただきたいと考えています。

■イベントの特長

1. VTuberとリアルタイムで協力!

謎解きは6人1チームで挑戦するグループ戦。

各グループには、それぞれ担当VTuberが配置され、画面越しにプレイヤーと相談しながら謎解きに挑みます。

リアルタイムでVTuberと会話しながらミッションをこなしていくことで、一緒に冒険しているかのような没入感が味わえるでしょう。

2. 科学×謎解き!知識とひらめきを駆使せよ

今回の問題は、パズル、暗号解読、水平思考クイズなど、多彩な謎解き要素に加え、工学や生物学、法学などの専門知識を取り入れた本格派。

ひらめきと論理的思考を駆使しながら、科学の知識を楽しく学び、活用する体験ができます。

学び×エンタメが融合した新感覚の謎解きを楽しめます!

3. 「マリネ」によるVTuberリアルグリーティング体験!

VR技術を活用した「Virtual Navigator マリネ」により、VTuberとリアル空間で対話する特別な体験を用意!参加者がVRゴーグルを装着すると、目の前にVTuberが立っているかのようなリアルな交流が可能に。

まるでVTuberが現実世界に飛び出してきたかのような驚きの臨場感を味わえます。

4. 現役VTuberが企画・運営・ゲームデザインを担当!

イベントは、現役VTuberたちが企画・運営・ゲームデザインを手がけた特別プロジェクト。

科学の知識とエンタメ要素を掛け合わせ、ここでしか体験できない完全オリジナルの謎解きゲームをお届けします。

VTuberたちが生み出した世界観の中で、あなた自身が主人公となり、仲間とともに脱出を目指すストーリーに飛び込んでみませんか?

■参加VTuber

イベントを盛り上げる学術系VTuberたちが集結!それぞれの専門分野を活かし、謎解きの世界を彩ります。

それぞれが得意分野を持つ特化型のVTuberたち

■グッズ情報

イベント限定のオリジナルグッズを販売します。

缶バッジセット(8個) 2,200円(税込)

イベントオリジナルデザインの缶バッジ8個セット!参加VTuberのビジュアル入りで、カバンやポーチに付けて持ち歩けるアイテムです。

推しのVTuberといつでも一緒に!

公式パンフレット 1,200円(税込)

イベントのストーリーやVTuber紹介に加えて、謎解きの裏話やスペシャルコメントも掲載された公式パンフレット。

本イベントの世界観をより深く楽しむための必携アイテムです!

クリアファイル 600円(税込)

イベントオリジナルデザインのクリアファイル!VTuberたちと挑んだ謎解きの思い出を、実用的に持ち歩けるアイテムです。

脱出成功・失敗ステッカー 500円(税込)

イベント限定デザインのステッカーセット!「脱出成功」「脱出失敗」の2種類があり、あなたの結果を記念に残せるアイテムです。

■チェキ撮影について

イベント当日は、「Virtual Navigator マリネ」体験会の一環として、VTuberとリアルの参加者が並んで記念撮影ができるチェキ撮影を実施します。

撮影したチェキは、2,000円(税込)で販売予定です。

VTuberとリアルな空間で思い出を残せる貴重な機会となります。

この特別な瞬間を形にしてお持ち帰りいただけます。

■謎解き監修

miRa(ゲームデザイナー/シナリオライター)

■チケット情報

販売開始日 : 2025年3月19日

チケット価格: 3,500円(税込)

■会場アクセス

【会場】

日本科学未来館(Miraikan)7階 イノベーションホール

【所在地】

〒135-0064 東京都江東区青海2-3-6

【アクセス】

・新交通ゆりかもめ「東京国際クルーズターミナル駅」徒歩5分

・新交通ゆりかもめ「テレコムセンター駅」徒歩4分

・東京臨海高速鉄道りんかい線「東京テレポート駅」徒歩15分

【駐車場・駐輪場】

・地下駐車場 1時間440円(当日1日最大1,650円)

・駐輪場 無料

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post テーマは科学!学び×謎解きイベント「学術Vと脱出せよ!!」 appeared first on Dtimes.