¡Ö¥Ò¥«¥ê¥Ø¡×¤«¤é13Ç¯¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÉé½ý¡¢34ºÐ½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¤¬¼Ö°Ø»Ò»Ñ¤ÇÇ®¾§¡Ö¥Ð¥Ö¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡ª¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¢¡¥È¥é¥¤¥¹¥È¡¼¥óÂç±¿Æ°²ñ¤Ç¤Î1¥³¥Þ¢¡
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îmiwa¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£15Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖTristone Fan Fes2025¡ÁUNDOKAI¡Á¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¾®·ª¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥È¥é¥¤¥¹¥È¡¼¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡×¼çºÅ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤¿¤á¤Îà±¿Æ°²ñá¡£Îý½¬Ãæ¤ËÉé½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦miwa¤Ï¡¢¼Ö°Ø»Ò¤Ç»²²Ã¤·¡Ö¾®·ª¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡Ø¥Ò¥«¥ê¥Ø¡Ù¤ò²Î¤¦Æü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡×¤È¼Ö°Ø»Ò¤ò²¡¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÂåÉ½¶Ê¡Ö¥Ò¥«¥ê¥Ø¡×¤òÇ®¾§¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¢¡¾®·ª¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¢¡
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Ð¥Ö¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡ª¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Öµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2012Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î9th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ò¥«¥ê¥Ø¡×¤Ï¥í¥ó¥°¥»¡¼¥ë¥¹¤òµÏ¿¡£¾®·ª¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥ê¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¢¥×¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£