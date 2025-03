大阪・肥後橋のレトロビルで味わうレモンのクリームソースフェットチーネ！ 本場仕込みの爽やかさとまろやかさがくせになる

食べロググルメ著名人・門上武司さんがお気に入りの推し麺をご紹介。今回訪れたのは、大阪・肥後橋にある「トラットリア アルソード」。手打ちパスタが軽やかな「レモンのクリームソースフェットチーネ」を紹介する。

〈これが推し麺!〉

ラーメン、そば、うどん、焼きそば、パスタ、ビーフン、冷麺など、日本人は麺類が大好き! そんな麺類の中から、「これぞ!」というお気に入りの“推し麺”をご紹介。そのこだわりの材料や作り方、深い味わいの秘密に迫る。

今回訪れたのは、食べロググルメ著名人・門上武司さんが教えてくれた大阪・肥後橋にある「トラットリア アルソード」。手打ちパスタが軽やかな「レモンのクリームソースフェットチーネ」を紹介する。

教えてくれる人

門上武司

1952年大阪生まれ。関西中のフランス料理店を片っ端から食べ歩くももの足らず、毎年のようにフランスを旅する。39歳で独立し「株式会社ジオード」設立後はフードコラムニストというポジションにとどまらず、編集者、プロデューサー、コーディネーターとマルチに活躍。関西の食雑誌「あまから手帖」編集顧問であり、全日本・食学会副理事長、関西食文化研究会コアメンバー。著書には「食べる仕事 門上武司」「門上武司の僕を呼ぶ料理店」(クリエテ関西)、「京料理、おあがりやす」(廣済堂出版)、「スローフードな宿1・2」(木楽舎)、など。年間外食は1,000食に及ぶ。

エミリア・ロマーニャの郷土料理

大阪メトロ肥後橋駅から10分程度歩くと、登録有形文化財に指定されているレトロなビルに出会う。ここはエミリア・ロマーニャ州の郷土料理がいただけると評判のイタリアン。店はテラス席やカウンター席、テーブル席があり、イタリアのアンティークなどが飾られ、どこも現地さながらの雰囲気が漂う。

店は1929年に建てられたレトロビルの1階

オーナーシェフは村上茂さん。栃木県の出身で、関西の町場のレストランでイタリア料理の経験を積む。33歳でイタリアに渡り、延べ約2年間、エミリア・ロマーニャ州ボローニャなど北イタリアを中心に研鑽を重ね、2012年に、エミリア・ロマーニャ州の素朴な料理を供するお店をオープン。今も予約が取りにくい人気店となっている。

オーナーシェフの村上茂さん。見事な集中力で厨房を切り盛りする

夜のメニューはアラカルトが中心。揚げたてのパンにスライス仕立ての生ハムをのせた、名物のニョッコフリットは必食のおいしさ。また、イイダコのラグーソースやゴルゴンゾーラと生ハムのクリームソースの手打ちパスタも味わいたい一品だ。料理のお供のワインもランブルスコなど現地のものが豊富に揃う。

現地さながらの雰囲気ある店内

今回紹介するレモンのクリームソースフェットチーネは「20年以上近く前に訪ねたパルマのトラットリアでスペシャリテとして出されていたパスタです。オイルではなく生クリームを使うのが北イタリアらしいですよね。お店に頼み込んで作り方を教えてもらいました」と村上さん。どうしてこのパスタに魅かれたか尋ねると「レモンのさわやかな香りがふわっときて、インパクトがありました。生クリーム、チーズを使っていても軽やかで、食後感が重たくないことにも驚きました」と。オープン時からの人気メニューで、8割のお客さんが注文されるそう。

門上さん

食いしん坊の友人のおすすめのパスタです。レモンの使い方に驚きました。

これがレモンのクリームソースフェットチーネの作り方!

村上さんにレモンのクリームソースフェットチーネを作ってもらった。「パスタ生地には卵を使っていません。それが胃にずっしりこないポイントかもしれませんね。調理では、生クリームのつめ方が大事。濃度の調整は感覚に頼っているところが大きいですね」

生地(1皿120g)は国産の強力粉とセモリナ粉を使用。冬場なら常温で1〜2日寝かしておく。オーダーが入ってから、生地を麺棒やパスタマシンを使ってのばしていく

3回ほど生地を折ってパスタマシンに通す作業を繰り返す

この作業を繰り返すことで歯ごたえがありつつなめらかな麺になる

ローラーでカットする

岩塩が入った湯に麺を入れる

約1分間茹でる

フライパンに生クリーム(乳脂肪分36%)を入れ強火で煮詰めていく

茹で上がった麺をフライパンに投入。混ぜ合わせる

パルミジャーノチーズを削る。塩少々、レモンを搾ってよく混ぜ合わせる

皿に盛る

レモンの皮を削る。さらにパルミジャーノチーズ、コショウ、オリーブオイルをかけて完成

これが門上さんおすすめ麺、レモンのクリームソースフェットチーネ

レモンのクリームソースフェットチーネ(1,750円)

一見真っ白でシンプルな料理だが、作りたてのつるつるとなめらかな麺、レモンのさわやかさ、生クリームのコク、チーズの旨みが絶妙で、あっという間に完食してしまうおいしさ。工程を見ていてわかるが、調味をするというよりも、素材の組み合わせで成立している。だからこそ、シェフ=職人の技が光る、ごまかしのきかない、バランスの料理なのだ。

門上さん

フェットチーネなので、幅広の麺の適度な弾力が心地よいです。ソースはレモンの優しい酸味とクリームのまろやかさの融合です。レモンに苦みはなく、レモンの力のありがたみを感じます。

これからもブレないように、続けたい

「同じことを毎日続けているだけなんですよ」と照れたように村上さんは笑う。そして「今後も来ていただけるお客様に喜んでいただけるように、ブレることがないようにいたい。今やっている料理を食べて幸せになっていただければ、うれしいですね」と話してくれた。

置かれたアンティークの食器や小物も素敵。ランチはラザニアやパスタが人気

<店舗情報>◆TRATTORIA AL SODO住所 : 大阪府大阪市西区土佐堀2-3-5 菅澤眼科ビルTEL : 050-5593-8830

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

※価格は税込。

撮影:東谷幸一

取材、文:木佐貫久代

The post 大阪・肥後橋のレトロビルで味わうレモンのクリームソースフェットチーネ! 本場仕込みの爽やかさとまろやかさがくせになる first appeared on 食べログマガジン.