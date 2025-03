サークル団体によるパフォーマンスも！四天王寺大学「桜まつり」

四天王寺大学は、学内に咲き誇る桜を一般の方々にもお花見をしながら楽しめるイベント「桜まつり」を2025年4月5日(土)・6日(日)の2日間にわたって開催します。

四天王寺大学「桜まつり」

開催日: 2025年4月5日(土)・6日(日)10:00〜16:30

会場 : 四天王寺大学 本キャンパス(大阪府羽曳野市学園前3丁目2-1)

※無料駐車場完備

当日は、四天王寺大学と四天王寺東高等学校の部活・サークル団体によるパフォーマンスをはじめ、羽曳野市出身の歌手 浅田あつこさんによる演歌、お笑い芸人 アマルフィんによる漫才、地元のキッズダンススクールやキッチンカーなどがキャンパスに集い、来場者様の一日を彩ります。

なお、大阪の開花予想は3月26日頃、満開予想は4月2日頃です(ウェザーマップ調べ)。

■「桜まつり」主なプログラム

【4月5日(土)】

映画上映「怪盗グルーのミニオン超変身」、はにわ作り体験 他

【4月6日(日)】

学生がつくる 音楽×お笑い×ダンス地域密着型限定ライブ!

・羽曳野市出身の歌手 浅田あつこさん

・お笑い芸人 アマルフィんによる漫才

・四天王寺大学と四天王寺東高等学校の部活・サークル団体によるパフォーマンス 他

■「桜まつり」タイムスケジュール

12:25 開会

12:35 大迫力の和太鼓演奏/四天王寺大学 和太鼓部

13:00 スペシャルスライブ/浅田あつこ

13:50 高校生ダンス/四天王寺東高等学校 ダンス部×チアリーディング部

14:20 キッズダンス/HIRO DANCE COMPANY

14:50 スペシャル漫才ライブ/アマルフィん

15:15 バンドパフォーマンス/四天王寺大学 フォークソング部

15:45 地域のバンドライブ/モンキーバード

16:05 閉会

〜「桜WEEKS」も開催〜

3月22日(土)〜4月13日(日)10:00〜17:00の期間中は、キャンパス内の桜をご自由に観賞いただけます。

(※4月2日(水)は入学式のため除く。

ただし14時00分以降は可。)

・4月2日(水)は本学入学式の為、駐車場が大変混雑します。

ご来学の際は4月2日に限らず、なるべく公共交通機関を利用いただきますよう、ご理解、ご協力の程、お願い申し上げます。

・飲酒は禁止となっています。

・ゴミは各自でお持ち帰り下さい。

・構内での喫煙は禁止です。

(特定屋外喫煙場所を除く)

・ペット同伴はご遠慮ください。

(盲導犬、聴導犬、介助犬等除く)

※なお、発生した盗難、事故等については当方では責任を負いかねます。

マナーを守った観賞をお願いします。

