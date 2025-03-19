アメリカ ニューヨークのショップをイメージした空間！セオリー グラングリーン大阪店
セオリーは、ウィメンズとメンズを取り扱うコンバインショップを2025年3月21日(金)にグラングリーン大阪 南館1階にオープンします。
セオリー グラングリーン大阪店
所在地 ： 大阪府大阪市北区大深町5-54 グラングリーン大阪南館1F
電話番号 ： 06-6131-5270
営業時間 ： 11:00-21:00
セオリーは、ウィメンズとメンズを取り扱うコンバインショップを2025年3月21日(金)にグラングリーン大阪 南館1階にオープン。
アメリカ ニューヨークのショップをイメージした空間に、世界中のセオリーで愛されている名品アイテムから、一部店舗限定のエクスクルーシブアイテムまで取り揃えて展開します。
■セオリー グラングリーン大阪店 オープン記念商品
【Women】
Wave Boucle Boyfriend Polo Shirt 42,900円(税込)
Rounded Cotton Zip Up Vest R 35,200円(税込)
Rounded Cotton Zip Up Vest R 35,200円(税込)
【Men】
Canvas Stretch Utility Coat 60,500円(税込)
Canvas Stretch Easy Shorts 6H 26,400円(税込)
Pebble Boucle Boucle PL 29,700円(税込)
■ノベルティ
セオリー オリジナルトートバッグ
オープンを記念して、33,000円(税込)以上購入のお客様にセオリーオリジナルトートバッグを用意しています。
※数に限りがあるので、無くなり次第終了となります。
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