セオリーは、ウィメンズとメンズを取り扱うコンバインショップを2025年3月21日(金)にグラングリーン大阪 南館1階にオープンします。

セオリー グラングリーン大阪店

所在地 : 大阪府大阪市北区大深町5-54 グラングリーン大阪南館1F

電話番号 : 06-6131-5270

営業時間 : 11:00-21:00

セオリーは、ウィメンズとメンズを取り扱うコンバインショップを2025年3月21日(金)にグラングリーン大阪 南館1階にオープン。

アメリカ ニューヨークのショップをイメージした空間に、世界中のセオリーで愛されている名品アイテムから、一部店舗限定のエクスクルーシブアイテムまで取り揃えて展開します。

■セオリー グラングリーン大阪店 オープン記念商品

【Women】

Wave Boucle Boyfriend Polo Shirt 42,900円(税込)

Rounded Cotton Zip Up Vest R 35,200円(税込)

Rounded Cotton Zip Up Vest R 35,200円(税込)

【Men】

Canvas Stretch Utility Coat 60,500円(税込)

Canvas Stretch Easy Shorts 6H 26,400円(税込)

Pebble Boucle Boucle PL 29,700円(税込)

■ノベルティ

セオリー オリジナルトートバッグ

オープンを記念して、33,000円(税込)以上購入のお客様にセオリーオリジナルトートバッグを用意しています。

※数に限りがあるので、無くなり次第終了となります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post アメリカ ニューヨークのショップをイメージした空間!セオリー グラングリーン大阪店 appeared first on Dtimes.