¶µ»Õ¤Ê¤Î¤ËÊÝ¸î¼Ô¤¬ÉÝ¤¤¡ª Ì²¤ì¤Ê¤¤Ìë¡¢¥á¥¤¥É¤¬´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡¿1DK¥á¥¤¥É¥
¡Ø1DK¥á¥¤¥É¡Ù¡ÊÀîÃ¼¤¢¤¿/KADOKAWA¡ËÂè5²ó¡ÚÁ´12²ó¡Û
¡Ø1DK¥á¥¤¥É¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
Ãæ³Ø¹»¶µ»Õ¤Î¾å¸¶¥¹¥¤¤Ï¡¢²È»ö¤ä¼«Ê¬¤Î¥±¥¢¤¬¶ì¼ê¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë1DK¤ÎÉô²°¤Ï¹Ó¤ìÊüÂê¡£¿¼Ìë¤ËµÚ¤Ö»Ä¶È¤ËµÙÆü½Ð¶Ð¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËèÆü¤Ø¤È¤Ø¤È¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥¤¤Î¤â¤È¤Ë¡¢ÆÍÁ³¤Ò¤È¤ê¤Î¥á¥¤¥É¤¬¸½¤ì¤ë¡£¥á¥¤¥É¤¬Íè¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢À¸³è¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢¾Ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¥á¥¤¥É¤ÎÄ«´é¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤Þ¤¿Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡½¡½¡£¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤ëÆü¾ï¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø1DK¥á¥¤¥É¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ì²¤ì¤Ê¤¤Ìë¤Ë
¡Ø1DK¥á¥¤¥É¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
Ãæ³Ø¹»¶µ»Õ¤Î¾å¸¶¥¹¥¤¤Ï¡¢²È»ö¤ä¼«Ê¬¤Î¥±¥¢¤¬¶ì¼ê¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë1DK¤ÎÉô²°¤Ï¹Ó¤ìÊüÂê¡£¿¼Ìë¤ËµÚ¤Ö»Ä¶È¤ËµÙÆü½Ð¶Ð¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËèÆü¤Ø¤È¤Ø¤È¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥¤¤Î¤â¤È¤Ë¡¢ÆÍÁ³¤Ò¤È¤ê¤Î¥á¥¤¥É¤¬¸½¤ì¤ë¡£¥á¥¤¥É¤¬Íè¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢À¸³è¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢¾Ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¥á¥¤¥É¤ÎÄ«´é¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤Þ¤¿Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡½¡½¡£¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤ëÆü¾ï¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø1DK¥á¥¤¥É¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ì²¤ì¤Ê¤¤Ìë¤Ë