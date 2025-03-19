¡Öºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¡×¤ÇÇ¯¶â¤¬»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤ËÆ¯¤¯¤Î¤ÏÂ»¡©
60ºÐ°Ê¹ß¤ËÆ¯¤¯¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤È¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â¤¬¡Öºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Ç¸º³Û¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤ÏÆ¯¤¯°ÕÍß¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤¤ì¤ÐÂÎÎÏ¤âµ¤ÎÏ¤â¤¢¤ë¤¦¤Á¤ÏÆ¯¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ê¡¢¡ÖÂ»¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤´¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿Æ¯¤Êý¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç60ºÐ¡Á65ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Ï¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡Ö»ÙµëÄä»ßÄ´À°³Û¡×¤¬Äã¤¯¡¢Ìó50¡ó¤ÎÊý¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬°ìÉô¤Þ¤¿¤ÏÁ´³Û»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2022Ç¯¡ÊÎáÏÂ4Ç¯¡Ë4·î¤«¤é¡Ö»ÙµëÄä»ßÄ´À°³Û¡×¤¬Åý°ì¤µ¤ì¡¢°Ê¹ßËèÇ¯¸«Ä¾¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ïºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Î³µÍ×
1. ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¤ß
ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ç¤¹¡£Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¤Î¤ÇÁ´³Û¼õµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²ÃµëÇ¯¶â¤ÏÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬Á´³ÛÄä»ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¼õµë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤ò°ìÉô¤Ç¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ì¤Ð¡¢¸º³Û¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯Á´³Û¼õµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2. »ÙµëÄä»ßÉôÊ¬¤Ï·«²¼¤²¤·¤Æ¤âÁý³Û¤µ¤ì¤Ê¤¤
¡Ö¤É¤¦¤»¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Ç»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò·«²¼¤²¼õµë¤·¤ÆÁý¤ä¤½¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢·«²¼¤²¤·¤Æ¤âÁý³Û¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
3. 70ºÐ°Ê¹ß¤âÆ¯¤¯¾ì¹ç¡¢70ºÐ°Ê¹ß¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤â»ÙµëÄä»ß¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë
70ºÐ°Ê¹ß¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤áÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ¾ò·ï¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤ÇÆ¯¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢70ºÐ°Ê¹ß¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤â»ÙµëÄä»ß¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
4. ¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Î¡Ö¹âÇ¯Îð¸ÛÍÑ·ÑÂ³µëÉÕ¡×¤ò¼õµë¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¸º³Û¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â
ºÆ¸ÛÍÑ¤äÄêÇ¯±äÄ¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µëÎÁ¤¬60ºÐÅþÃ£»þÅÀ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ75¡óÌ¤Ëþ¤È¤Ê¤Ã¤¿60ºÐ°Ê¾å65ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤Ï¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Î¡Ö¹âÇ¯Îð¸ÛÍÑ·ÑÂ³µëÉÕ¡×¤ò¼õµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Ë¤è¤ëÄ´À°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬¸º³Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Ç»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤ëÇ¯¶â³Û¤Î·×»»¼°¤Ï¡¢°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Î·×»»¼°¡Ê¢¨2024¡ÊÎáÏÂ6¡ËÇ¯ÅÙ¡Ë
»ÙµëÄä»ß³Û¡á¡Ê´ðËÜ·î³Û¡ÜÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¡Ý50Ëü±ß¢¨¡Ë¡ß1/2
·×»»¼°¤ÎÃæ¤ÎÍÑ¸ì¤Î¾Ü¤·¤¤ÀâÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã´ðËÜ·î³Û¡ÊÇ¯¶â·î³Û¡Ë¡ä
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡ÊÇ¯³Û¡Ë¡à12¡Ê²ÃµëÇ¯¶â¤Ï½ü¤¯¡Ë
¡ãÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¡ä
¡Ö¤½¤Î·î¤ÎÉ¸½àÊó½··î³Û¡×¡Ü¡Ö¤½¤Î·î°ÊÁ°1Ç¯´Ö¤ÎÉ¸½à¾ÞÍ¿³Û¤Î¹ç·×¡à12¡×
¡ã»ÙµëÄä»ß³Û¤Î·×»»Îã¡ä
¿Þ¤ÎÎã¤ò¤â¤È¤Ë·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µëÍ¿40Ëü±ß¡Ê·î³Û¡Ë¡¢¾ÞÍ¿120Ëü±ß¡ÊÇ¯´Ö¡Ë¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â14Ëü±ß¡Ê·î³Û¡Ë¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â6Ëü±ß¡Ê·î³Û¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ï°Ê²¼¤Î·×»»¼°¤Î¤è¤¦¤Ë·î7Ëü±ß¤¬»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê64Ëü±ß¡Ý50Ëü±ß¡Ë¡ß1/2¡á7Ëü±ß
¢¨ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Î·×»»¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëµëÍ¿¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤È·î¤¢¤¿¤ê¤Î¾ÞÍ¿³Û¡Ê1Ç¯´Ö¤Î¾ÞÍ¿¤ò12¤Ç³ä¤Ã¤¿¶â³Û¡Ë¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÇ¶âÅù¤ò¹µ½ü¤¹¤ëÁ°¤Î³Û¤Ç·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å¤Î»ÅÁÈ¤ß¤«¤é¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Ç»ÙµëÄä»ß¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¶µ¤¨¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡×¤È¡ÖÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¡×¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ50Ëü±ß°Ê²¼¤Ê¤éÇ¯¶â¤Ï¸º³Û¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î·î³Û¡×¤¬10Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÖÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¡×¤ò40Ëü±ß°Ê²¼¤ËÍÞ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¡×¤ò·×»»¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢²áµî1Ç¯Ê¬¤Î¾ÞÍ¿¤â´Þ¤à¤¿¤á¡¢²áµî1Ç¯Ê¬¤Î¾ÞÍ¿¤ò60Ëü±ß¤È¤¹¤ë¤È¡¢µëÍ¿35Ëü±ß°Ê²¼¤Ê¤éÇ¯¶â¤ò¸º³Û¤µ¤ì¤º¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¡×¤òÍÞ¤¨¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÉ¸½àÊó½··î³Û¡×¤Ï4·î¤«¤é6·î¤ÎµëÍ¿»Ùµë³Û¤Ç·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï»Ä¶È¤Ê¤É¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â1¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶ÈÌ³¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï²ñ¼Ò¤È¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢µ¯¶È¸å¡¢Ë¡¿Í²½¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìò°÷Êó½·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡ÖÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¡×¤òÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢²ñ¼Ò¤ÇÃ»»þ´Ö¶ÐÌ³¤È¤·¤Æ¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢½¢¶Èµ¬Â§¾åOK¤Ç¤¢¤ì¤ÐÉû¶È¤Ç¸Ä¿Í»ö¶È¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ²Ô¤°¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯´Ö20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¼ýÆþ¤¬¤¢¤ì¤Ð³ÎÄê¿½¹ð¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¡¢ÀÇ¶â¤ÎÉéÃ´¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤ÏÁý¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ª¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Ï¸º³Û¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â°Õ¼±¤¬¹Ô¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢70ºÐ¤Þ¤Ç¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤â¤é¤¦Ç¯¶â¤òÁý¤ä¤»¤Þ¤¹¡£70ºÐ¤Þ¤ÇµëÍ¿·î³Û20Ëü±ß¤Ç¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢1Ç¯¤´¤È¤ËÌó1Ëü3000±ß¡ÊÇ¯³Û¡ËÁý³Û¤·¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤¬480¥«·î¡Ê40Ç¯¡Ë¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë·Ð²áÅª²Ã»»¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¼«±Ä¶È¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯
¢¸üÀ¸Ç¯¶â²ÃÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤Ê¤¤¾ò·ï¤Ç¶ÐÌ³¤¹¤ë
£¸üÀ¸Ç¯¶âÌ¤²ÃÆþ¤Î»ö¶È½ê¤ÇÆ¯¤¯
¤¿¤À¤·¤³¤Î¾ì¹ç¡¢²ÈÂ²¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À©Ìó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ðËÜ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ýÆþ¤ä²ÈÂ²¹½À®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÇÏ«ºÒÊÝ¸±¤Ê¤É²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤âÁ´³Û¼«Ê¬¤ÇÊÝ¸±ÎÁ¤òÉéÃ´¤·¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤Ë¼ýÆþ¤È»Ù½Ð¤ò¤É¤Î¤¯¤é¤¤¸«¹þ¤à¤Î¤«¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ýÆþ¤äº£¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¸å²ù¤äÂ»¤Î¤Ê¤¤ÁªÂò¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢Æ¯¤Êý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¹É®¡¦´Æ½¤¡¿µþ¶Ë º´ÏÂÌî¡Ê¤¤ç¤¦¤´¤¯ ¤µ¤ï¤Î¡Ë¤µ¤ó
FP¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥ß¥é¥ÜÂåÉ½¡¢ÆüËÜFP¶¨²ñÇ§Äê CFP®¡¢1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢JCDAÇ§ÄêCDA¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥ó¤ÈÆ¯¤Êý¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡Ö²Ô¤°¡¦»È¤¦¡¦¼Ú¤ê¤ë¡¦Ãù¤á¤ë¡¦Áý¤ä¤¹¡×¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¤ÎÄó°Æ¡¦¼Â¹Ô»Ù±ç¤Ë20Ç¯°Ê¾å½¾»ö¡£FP¸þ¤±·ÑÂ³¸¦½¤¡¢¼Ò°÷¸þ¤±¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¡¦¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦½¤¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËµ¤éJ-FLEC¡Ê¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¿ä¿Êµ¡¹½¡ËÇ§Äê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Î´ðËÜÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ã¤Æ¡©ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Ï¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤Ë¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¾ì¹ç¤ä¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ»ö¶È½ê¤Ç70ºÐ°Ê¹ß¤âÆ¯¤¯¾ì¹ç¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÈµëÍ¿¤Î¹ç·×¤¬¡Ö»ÙµëÄä»ßÄ´À°³Û¡×¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Þ¤¿¤ÏÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î°ìÉô¤Þ¤¿¤ÏÁ´Éô¤¬»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢2022Ç¯¡ÊÎáÏÂ4Ç¯¡Ë4·î¤«¤é¡Ö»ÙµëÄä»ßÄ´À°³Û¡×¤¬Åý°ì¤µ¤ì¡¢°Ê¹ßËèÇ¯¸«Ä¾¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ïºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Î³µÍ×
1. ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¤ß
ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ç¤¹¡£Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¤Î¤ÇÁ´³Û¼õµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²ÃµëÇ¯¶â¤ÏÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬Á´³ÛÄä»ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¼õµë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤ò°ìÉô¤Ç¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ì¤Ð¡¢¸º³Û¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯Á´³Û¼õµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2. »ÙµëÄä»ßÉôÊ¬¤Ï·«²¼¤²¤·¤Æ¤âÁý³Û¤µ¤ì¤Ê¤¤
¡Ö¤É¤¦¤»¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Ç»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò·«²¼¤²¼õµë¤·¤ÆÁý¤ä¤½¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢·«²¼¤²¤·¤Æ¤âÁý³Û¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
3. 70ºÐ°Ê¹ß¤âÆ¯¤¯¾ì¹ç¡¢70ºÐ°Ê¹ß¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤â»ÙµëÄä»ß¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë
70ºÐ°Ê¹ß¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤áÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ¾ò·ï¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤ÇÆ¯¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢70ºÐ°Ê¹ß¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤â»ÙµëÄä»ß¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
4. ¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Î¡Ö¹âÇ¯Îð¸ÛÍÑ·ÑÂ³µëÉÕ¡×¤ò¼õµë¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¸º³Û¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â
ºÆ¸ÛÍÑ¤äÄêÇ¯±äÄ¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µëÎÁ¤¬60ºÐÅþÃ£»þÅÀ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ75¡óÌ¤Ëþ¤È¤Ê¤Ã¤¿60ºÐ°Ê¾å65ºÐÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤Ï¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Î¡Ö¹âÇ¯Îð¸ÛÍÑ·ÑÂ³µëÉÕ¡×¤ò¼õµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Ë¤è¤ëÄ´À°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬¸º³Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Ç»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤ëÇ¯¶â³Û¤Î·×»»¼°¤Ï¡¢°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Î·×»»¼°¡Ê¢¨2024¡ÊÎáÏÂ6¡ËÇ¯ÅÙ¡Ë
»ÙµëÄä»ß³Û¡á¡Ê´ðËÜ·î³Û¡ÜÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¡Ý50Ëü±ß¢¨¡Ë¡ß1/2
·×»»¼°¤ÎÃæ¤ÎÍÑ¸ì¤Î¾Ü¤·¤¤ÀâÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã´ðËÜ·î³Û¡ÊÇ¯¶â·î³Û¡Ë¡ä
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡ÊÇ¯³Û¡Ë¡à12¡Ê²ÃµëÇ¯¶â¤Ï½ü¤¯¡Ë
¡ãÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¡ä
¡Ö¤½¤Î·î¤ÎÉ¸½àÊó½··î³Û¡×¡Ü¡Ö¤½¤Î·î°ÊÁ°1Ç¯´Ö¤ÎÉ¸½à¾ÞÍ¿³Û¤Î¹ç·×¡à12¡×
¡ã»ÙµëÄä»ß³Û¤Î·×»»Îã¡ä
¿Þ¤ÎÎã¤ò¤â¤È¤Ë·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µëÍ¿40Ëü±ß¡Ê·î³Û¡Ë¡¢¾ÞÍ¿120Ëü±ß¡ÊÇ¯´Ö¡Ë¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â14Ëü±ß¡Ê·î³Û¡Ë¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â6Ëü±ß¡Ê·î³Û¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ï°Ê²¼¤Î·×»»¼°¤Î¤è¤¦¤Ë·î7Ëü±ß¤¬»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê64Ëü±ß¡Ý50Ëü±ß¡Ë¡ß1/2¡á7Ëü±ß
¢¨ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Î·×»»¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëµëÍ¿¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤È·î¤¢¤¿¤ê¤Î¾ÞÍ¿³Û¡Ê1Ç¯´Ö¤Î¾ÞÍ¿¤ò12¤Ç³ä¤Ã¤¿¶â³Û¡Ë¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÇ¶âÅù¤ò¹µ½ü¤¹¤ëÁ°¤Î³Û¤Ç·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å¤Î»ÅÁÈ¤ß¤«¤é¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Ç»ÙµëÄä»ß¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¶µ¤¨¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µëÍ¿¤òÄ´À°¤·¤ÆÆ¯¤¯¤Þ¤º¤ÏµëÍ¿¤òÄ´À°¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡×¤È¡ÖÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¡×¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ50Ëü±ß°Ê²¼¤Ê¤éÇ¯¶â¤Ï¸º³Û¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î·î³Û¡×¤¬10Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÖÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¡×¤ò40Ëü±ß°Ê²¼¤ËÍÞ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¡×¤ò·×»»¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢²áµî1Ç¯Ê¬¤Î¾ÞÍ¿¤â´Þ¤à¤¿¤á¡¢²áµî1Ç¯Ê¬¤Î¾ÞÍ¿¤ò60Ëü±ß¤È¤¹¤ë¤È¡¢µëÍ¿35Ëü±ß°Ê²¼¤Ê¤éÇ¯¶â¤ò¸º³Û¤µ¤ì¤º¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¡×¤òÍÞ¤¨¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÉ¸½àÊó½··î³Û¡×¤Ï4·î¤«¤é6·î¤ÎµëÍ¿»Ùµë³Û¤Ç·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï»Ä¶È¤Ê¤É¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â1¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶ÈÌ³¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï²ñ¼Ò¤È¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢µ¯¶È¸å¡¢Ë¡¿Í²½¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìò°÷Êó½·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡ÖÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¡×¤òÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢²ñ¼Ò¤ÇÃ»»þ´Ö¶ÐÌ³¤È¤·¤Æ¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢½¢¶Èµ¬Â§¾åOK¤Ç¤¢¤ì¤ÐÉû¶È¤Ç¸Ä¿Í»ö¶È¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ²Ô¤°¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯´Ö20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¼ýÆþ¤¬¤¢¤ì¤Ð³ÎÄê¿½¹ð¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¡¢ÀÇ¶â¤ÎÉéÃ´¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤ÏÁý¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ª¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Ï¸º³Û¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â°Õ¼±¤¬¹Ô¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢70ºÐ¤Þ¤Ç¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤â¤é¤¦Ç¯¶â¤òÁý¤ä¤»¤Þ¤¹¡£70ºÐ¤Þ¤ÇµëÍ¿·î³Û20Ëü±ß¤Ç¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢1Ç¯¤´¤È¤ËÌó1Ëü3000±ß¡ÊÇ¯³Û¡ËÁý³Û¤·¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤¬480¥«·î¡Ê40Ç¯¡Ë¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë·Ð²áÅª²Ã»»¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤»¤º¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤½¤â¤½¤â¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Ê¤¤¤ÇÆ¯¤±¤Ð¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°Ê²¼¤Î3¤Ä¤ÎÆ¯¤Êý¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¼«±Ä¶È¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯
¢¸üÀ¸Ç¯¶â²ÃÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤Ê¤¤¾ò·ï¤Ç¶ÐÌ³¤¹¤ë
£¸üÀ¸Ç¯¶âÌ¤²ÃÆþ¤Î»ö¶È½ê¤ÇÆ¯¤¯
¤¿¤À¤·¤³¤Î¾ì¹ç¡¢²ÈÂ²¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À©Ìó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ðËÜ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ýÆþ¤ä²ÈÂ²¹½À®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÇÏ«ºÒÊÝ¸±¤Ê¤É²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤âÁ´³Û¼«Ê¬¤ÇÊÝ¸±ÎÁ¤òÉéÃ´¤·¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤Ë¼ýÆþ¤È»Ù½Ð¤ò¤É¤Î¤¯¤é¤¤¸«¹þ¤à¤Î¤«¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ýÆþ¤äº£¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¸å²ù¤äÂ»¤Î¤Ê¤¤ÁªÂò¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢Æ¯¤Êý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¹É®¡¦´Æ½¤¡¿µþ¶Ë º´ÏÂÌî¡Ê¤¤ç¤¦¤´¤¯ ¤µ¤ï¤Î¡Ë¤µ¤ó
FP¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥ß¥é¥ÜÂåÉ½¡¢ÆüËÜFP¶¨²ñÇ§Äê CFP®¡¢1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢JCDAÇ§ÄêCDA¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥ó¤ÈÆ¯¤Êý¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡Ö²Ô¤°¡¦»È¤¦¡¦¼Ú¤ê¤ë¡¦Ãù¤á¤ë¡¦Áý¤ä¤¹¡×¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¤ÎÄó°Æ¡¦¼Â¹Ô»Ù±ç¤Ë20Ç¯°Ê¾å½¾»ö¡£FP¸þ¤±·ÑÂ³¸¦½¤¡¢¼Ò°÷¸þ¤±¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¡¦¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦½¤¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËµ¤éJ-FLEC¡Ê¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¿ä¿Êµ¡¹½¡ËÇ§Äê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)