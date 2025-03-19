¡Ú¥é¥¤¥ô¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ûvistlip¡¢»ÏÆ°µÇ°Æü¤òÅö»þ¤ÈÆ±¤¸²ñ¾ì¤Ç½ËÊ¡¡Ö³èÆ°³«»ÏµÇ°Æü¤ò¡¢Ä¶Ëþ°÷¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È²á¤´¤»¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡ã317¡ä¡ÊÆÉ¤ß¡§¥µ¥ó¥¤¥Á¥Ê¥Ê¡Ë¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¡È¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¡ÉµÇ°Æü¤È¤·¤Æ¤¤¤ë³èÆ°³«»ÏµÇ°Æü¤ò¡¢Ä¶Ëþ°÷¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È²á¤´¤»¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤³¤¦¤¤¤¦Æü¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÒ¡ÊVo¡Ë¤¬¥é¥¤¥ôÃæ¤ËÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢3·î17Æü¤Ïvistlip¤Î»ÏÆ°µÇ°Æü¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡vistlip ¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿
¤³¤ì¤Ï¡¢vistlip¤ÎµÇ°Æü¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼·Í¼¤Î·ëÀ®µÇ°Æü¤Ë¼¡¤°¡¢¡È¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¡ÉÂçÀÚ¤ÊÆü¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢³¤¡ÊG¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎµÇ°Æü¤òÃÎ¿Í¤ØÀâÌÀ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö½÷¤ß¤¿¤¤¤À¤Ê¤Ã¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¤ÈMC¤ÇÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤â¤¢¤ìvistlip¤Ï¥Ð¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Êµ°À×¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡£
¾¯¡¹¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥¤¥ô¤Î¥Ù¥¯¥È¥ë¤Ï½é¤ÃÃ¼¤«¤é¥Ï¡¼¥É¥µ¥¤¥É¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¥Ã¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÊSE¤Ë¾è¤»¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¥»¥Ã¥È¤·¡¢¡ÖÀ¼½Ð¤»¡ª¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥é¥¤¥ô¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¤¼¡ª¡×¤ÈÃÒ¤Î¶«¤Ó¤ò¹ç¿Þ¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥®¥ó¥°¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡ÖEDY¡×¡¢Â³¤¤¤Æ¡Öthe surface¡×¤Ø¤È´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤Ë¾ö¤ß¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£µÒÀÊ¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤Ï»þÀÞ¥Ë¥ä¥ê¤È¤¹¤ë³¤¤äËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÎTohya¡ÊDr¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢É½¾ð¤ò»Ç¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ÷Î¥´¶¤Ç¹¶¤á¤Î³Ú¶Ê¤¿¤Á¤òÊÂ¤Ù¤Æ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥é¥¤¥ô¤Ï¡¢ÈÝ±þ¤Ê¤·¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÇ®µ¤¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
½øÈ×¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬²ò¤±¤¿¡Öflash back blanky¡×¤ÎÇ®¤òYuh¡ÊG¡Ë¤Î¥®¥¿¡¼¤¬·Ò¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖSara¡×¤ØÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢·ã¤·¤¤³Ú¶Ê¤Î¥Ü¥È¥à¤òÎÜ°Ë¡ÊB¡Ë¤ÈTohya¤¬È´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ÇÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ç¡¼Â¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖSara¡×¤¬Èë¤á¤¿¤ë¥³¡¼¥é¥¹¥ï¡¼¥¯¤ä¥æ¥Ë¥¾¥ó¤Ê¤É¡¢åÌÌ©¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥á¥¤¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢µÇ°Æü¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤ÇºÇ½é¤ÎÃÒ¤Î¸ÀÍÕ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÄÌ¾Î¡ÈWEST¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤Î²ñ¾ì¤¬¥Ð¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ½é¤ËÆ´¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿²ñ¾ì¤Çº£¤â¥é¥¤¥ô¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£¤Î¤Á¤ËTohya¤Ï¤³¤ÎÆü¤ò¡È½é´ü¾×Æ°¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¥ß¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¤¬ßÚÎö¤¹¤ë¡ÖFIVE BARKIN ANIMALS¡×¤ä¡¢µÇ°Æü¤Ë¤Ï¡Ò¡ÈÎ¥¤ì¤Ê¤¤¡É·ÀÌó¡Ó¤Î¥ï¥ó¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬°ìºÝ¿´¤ËÝî¤ß¤ë¡Ödrop note.¡×¡¢¹âÂ®¤ËÄ·¤Í¾å¤²¤ë¡ÖEGOIST¡×¤È¡¢¤É¤ì¤â½é´ü¤«¤évistlip¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤¬±Ç¤¨¤ë¡£
Â³¤¤¤¿MC¤Ç¤Ï¡¢ÃÒ¤¬¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡¢ÀÎ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¹ð¤²¤Ê¤¬¤é¡¢·ëÀ®Åö½é¤«¤é¡È¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÍ·¤Ó¡É¤È¤·¤Æ¿¼ÌëÂÓ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿¼Ìë¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤ÇTohya¤¬¡ÖRevolver¡×¼ýÏ¿¶Ê¤òÄ°¤«¤»¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤½ÐÏÃ¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¼ä¤·¤¤¤È¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¤½¤ó¤Ê¼ä¤·¤¬¤ê²°¤Î¶Ê¤Ç¤¹¤ï¡×¤ÈÈäÏª¤·¤¿¡Öalo[n]e¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥í¤Ç´ÑµÒ¤È¼ê¤ò·Ç¤²¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¶õ´Ö¤ò¶¦Í¤¹¤ëÃæ¡¢¡Ö²¶¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¤ª¤Þ¤¨¤¿¤Á¤ò1¿Í¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÒ¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¶»¤òÂÇ¤Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥ª¡¼¥é¤òÅ»¤Ã¤Æ¥Ç¥£¡¼¥×¤Ë°ú¤¹þ¤ó¤À¡ÖBLACK-TAIL¡×¤«¤é°ìÊÑ¡¢¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¸÷¤¬¸¸ÁÛÅª¤ËºÌ¤ëÃæ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖMoon Light Snow Rabbits¡×¤Ç¤Ï¡¢Yuh¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥®¥¿¡¼¤Î²»¿§¤¬¤è¤ê°ìÁØ¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÁß¤Î©¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë³¤¤¬¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÂ¸Ê¬¤Ë¥Ð¥ó¥É´¶¤ò²¡¤·½Ð¤·¤¿¥×¥ì¥¤¤¬ºã¤¨¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥é¥¤¥ô¤â½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿º¢¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ý¡¹¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤¤ä¡¼¡¢³Ú¤·¤¤¤Ã¤¹¤ï¡ªÀÎ¤Î¶Ê¤À¤±¤Ç¡Ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¡ËÁÈ¤á¤ë¤Î¡¢¤¹¤´¤¤¤Í¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿Tohya¤ËÂÐ¤·¡¢Yuh¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤È¤«ÀÎ¤¹¤®¤ÆÃÆ¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³¤¤â¡Ö¥¦¥Á¡¢¤º¤Ã¤È±é¤ë¤â¤ó¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤âð÷¤±¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢vistlip¤Î¥é¥¤¥ô¤Ç¤Ï²áµî¤Î³Ú¶Ê¤ËËþÊ×¤Ê¤¯¿¨¤ì¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Àè¤Ë¤â½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ð¥ó¥É¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂçÀÚ¤Ê»öÊÁ¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤âÄÌ¤º¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¡¢¤â¤È¤¤ÁÛ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£
»×¤¤½ÐÏÃ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²áµî¤Î¥é¥¤¥ô¤Ç¤Î¼ºÇÔÃÌ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¼ã´³¥é¥¤¥ôÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼ºÇ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ë¥é¥Õ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥È¡¼¥¯¤«¤é¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿ÃÒ¡£¡ÖÌ¤¤À¤Ë¤³¤ó¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡ÈÂçÀÚ¤À¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢°ìºÝÂçÀÚ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÁÔÂç¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ç¡Ö²»¿§ -melody line-¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖLegacy¡×¤Ç¤ÏÀË¤·¤ß¤Ê¤¤ÊñÍÆÎÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¿ì¤¤¤·¤ì¤ëÄø¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿±éÁÕ¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ë¤Ï¡¢»ê¶Ë¤Î¹¬Ê¡¤¬ÃÆ¤±¤ë¡ÖDead Cherry¡×¤È¡¢ÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºßÆ±»Î¤¬Ê¬¤«¤Á¹ç¤¦°¦¤·¤µ¤Ë¶á¤¤´¶¾ð¤¬°î¤ì¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¡¢vistlip¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶õµ¤´¶¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ï¡¢¡ÖBGM¡ÖMETAFICTION¡×¡×¤Î¥Á¥ë¥¢¥¦¥È¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÁÆ¬¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¹¶¤á¤Î¥Ù¥¯¥È¥ë¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¡£µÒÀÊ¤¬Âç¤¤¯ÇÈÂÇ¤Ã¤¿¡Öµ¶Á±MASTER¡×¤Ç¤Ï¡¢ÎÜ°Ë¤ÈYuh¤¬¾Ð´é¤ÇÇØ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ±éÁÕ¤·¤¿¤Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤â½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÆ°¤½Ð¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖLION HEART¡×¤ÇÃÒ¤¬¶ÊÃæ¤ÎÎ¾¼ê¡¦ÌÜ¡¦ÇØÃæ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥µ¥¤¥ó¤·¤Ê¤¬¤é¡È°¦¤·¤¤·¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡É¤ò¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤Æ¡È°¦¤·¤¤¥ª¥Þ¥¨¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡É¤È²Î¤¤ÂØ¤¨¤¿¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¶»¤¬¹â¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥È¥É¥á¤ò»É¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã½ª¤ï¤ì¤Í¤¨¤è¤Ê!?¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥É¥é¥à¥»¥Ã¥È¤Ë½¸¹ç¤·¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤òµ¯¤³¤¹ÄË²÷¤Ê¸÷·Ê¤¬ËÁÆ¬¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡ÖºÌ¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£ÅÓÃæ¡¢´ÑµÒ¤¬°ìµ¤¤ËÁ°Êý¤Ø¤ÈµÍ¤á´ó¤ëµÕ¥À¥¤¥Ö¤Î±þ½·¤ò²¿ÅÙ¤âµ¯¤³¤¹Á´ÎÏÅêµå¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¡¢¤½¤Î¿¶¤êÀÚ¤ê¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡È²¶Ã£¤ò¸«¤í¡É¤ÈÆ²¡¹¤È²Î¤¤¾å¤²¤ëÍÍ¤Ë»×¤ï¤º´¶Éþ¤¹¤ë»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë±þ¤¨¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢ÃÒ¤¬¡Öº£Æü¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëè²ó¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¥é¥¤¥ô¤ò¤ä¤ë¤È²¶¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤«¤éÎÏ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢²¶¤¿¤Á¤¬¤½¤¦¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤±¤É¡¢²¶¤é¤âÁ´¤¯Æ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥ó¥È¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¹½¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤Âç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ÈÁÛ¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡È¥µ¥ó¥Ê¥Ê¥¤¥Á¡É¤Ê¤ó¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ï¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡ÖDIGEST -Independent Blue Film-¡×¤òÈäÏª¡£¡ÖºÇ¹â¤ÎÌë¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤Ç¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¾þ¤ê¡¢¹±Îã¤ÎTohya¤Ë¤è¤ë¡Ö¤ªÈè¤ì¥ä¥ó¥Þ¡¼¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î³Ú¶Ê¤ò±éÁÕ¤·½ª¤ï¤Ã¤¿¤½¤³¤ØEND SE¤È¤·¤ÆÎ®¤ì½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖTHESEUS¡×¼ýÏ¿¤Î¡ÖMary Celeste¡×¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÁÛ¤¤½Ð¤Ë¿»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª½Ë¤¤¤·¤¿µÇ°Æü¤«¤é¡¢¡Èº£¡É¤Ø¤È»þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¥·¥°¥Ê¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
ÁáÂ®4·î14Æü¡¦15Æü¤ËSHIBUYA PLEASURE PLEASURE¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥ô¡ãPop Seirḗn & Loud Poseidōn¡ä¡¢5·î¡¦6·î¤Ë¤Ïvistlip¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ã[Party On]-Pizza Slices-¡ä¤ÈÂê¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë±ï¤Î¤¢¤ë¥Ð¥ó¥É¤È¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥ô¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥é¥¤¥ôÃæ¤Ë¹ðÃÎ¤òÃ´Åö¤·¤¿³¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¡ãPop Seirḗn & Loud Poseidōn¡ä¤Ï¡È¥®¥ê¥·¥ã¿ÀÏÃ¡É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡È³¤¡É¤Î²øÊª / ¿À¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖTHESEUS¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÉôÊ¬¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤µ¤é¤ËÂÐ¥Ð¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡ãParty On¡ä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅìÌ¾ºåÁ´6¸ø±é¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì½Ð±é¤¹¤ë3¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ»þ´Ö¡Ê60Ê¬ / 60Ê¬ / 30Ê¬¡Ë¤ò°ìÊÕ¤ÎÄ¹¤µ¤È¤·¤ÆÎã¤¨¤ë¤ÈÆóÅùÊÕ»°³Ñ·Á¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÀÚ¤ì¤Î¥Ô¥¶¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¡È-Pizza Slices-¡É¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤³¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¥Ô¥¶¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ñºà¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÄÀÅª¤Ê¥Ð¥ó¥ÉÆ±»Î¤Î¶¦±é¤¬¤É¤ó¤ÊÌ£¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢´û¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë18¼þÇ¯¤Î·ëÀ®µÇ°Æü¤ò½Ë¤¦¼·Í¼¤ÎZepp DiverCity¸ø±é¤â´Þ¤á¤Æ¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤âvistlip¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Êå«¤ò¶¯¤¯ÃÛ¤¾å¤²¤Ê¤¬¤é¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
Ê¸¡ýÊ¿°æ°½»Ò
¼Ì¿¿¡ýLestat C¡õM Project
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
2025Ç¯3·î17Æü¡Ê·î¡ËSpotify O-WEST
SE
1. EDY
2. the surface
3. flash back blanky
4. Sara
5. FIVE BARKIN ANIMALS
6. drop note.
7. EGOIST
8. alo[n]e
9. BLACK-TAIL
10. Moon Light Snow Rabbits
11. ¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë
12. ²»¿§ -melody line-
13. Legacy
14. Dead Cherry
15. BGM ¡ÖMETAFICTION¡×
16. µ¶Á±MASTER
17. LION HEART
18. ºÌ
EN. DIGEST
¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
2025Ç¯4·î14Æü¡Ê·î¡ËÅìµþ¡¦SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
2025Ç¯4·î15Æü¡Ê²Ð¡ËÅìµþ¡¦SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä¡§2025Ç¯3·î20Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë10:00¡Á
¢£¡ãvistlip presents¡ÎParty On¡Ï-Pizza Slices-¡ä
2025Ç¯5·î14Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡¦Spotify O-WEST¡¡w/¥À¥¦¥È¡¦¥°¥é¥Ó¥Æ¥£
2025Ç¯5·î15Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡¦Spotify O-WEST¡¡w/¥À¥¦¥È¡¦¥°¥é¥Ó¥Æ¥£
2025Ç¯6·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²° ElectricLadyLand¡¡w/Îí[Hz]¡¦DEXCORE
2025Ç¯6·î4Æü¡Ê¿å¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²° ElectricLadyLand w/Îí[Hz]¡¦DEXCORE
2025Ç¯6·î7Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦ESAKA MUSE¡¡w/RAZOR¡¦MAMA.
2025Ç¯6·î8Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦ESAKA MUSE¡¡w/RAZOR¡¦MAMA.
¡ÎV.I.P. LiST¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÍ½Ìó¼õÉÕ¡Ï
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00¡Á2025Ç¯3·î23Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¾ÜºÙ¡¦¼õÉÕURL¡§https://www.vistlip.net/posts/pages/evkyur¡¡
¡ÎMEMBERS LiST¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÍ½Ìó¼õÉÕ¡Ï
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î7Æü¡Ê·î¡Ë18:00¡Á2025Ç¯4·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
¾ÜºÙ¡¦¼õÉÕURL¡§https://www.vistlip.com/posts/pages/gxfhdr¡¡
¡Î¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡¡¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼¡Ï
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î7Æü¡Ê·î¡Ë18:00¡Á2025Ç¯4·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/vistlip/
¡Î¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä¡Ï2025Ç¯4·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á
¢¨°Ê²¼¸ø±é¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¢¨
¢£2025Ç¯6·î16Æü¡Ê·î¡ËÅìµþ¡¦Spotify O-WEST
¢£2025Ç¯7·î7Æü¡Ê·î¡ËÅìµþ¡¦Zepp DiverCity -vistlip 18th Anniversary ONE MAN LIVE-
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡vistlip ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTwitter
¢¡vistlip ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëLINE
¢¡vistlip ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡vistlip ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFC¡ÖV.I.P. LiST¡×¥µ¥¤¥È