「<317>(読み:サンイチナナ)へようこそ! こうして、“もう一つの”記念日としている活動開始記念日を、超満員のみんなと過ごせるのが本当に幸せです。ありがとう!(中略)こういう日は大切にしていきたいと思うので、これからもよろしくお願いします」と智(Vo)がライヴ中に話したように、3月17日はvistlipの始動記念日である。これは、vistlipの記念日として広く知られている七夕の結成記念日に次ぐ、“もう一つの”大切な日だ。かつて、海(G)がそれぞれの記念日を知人へ説明した際に「女みたいだなっ!」とツッコまれたとMCで話して笑いを起こしたが、ともあれvistlipはバンドにとって、さらにはファンにとって大切な軌跡を重んじるバンドであることに変わりない。

セットリスト



<vistlip ONE MAN LIVE [20250317]>2025年3月17日(月)Spotify O-WESTSE1. EDY2. the surface3. flash back blanky4. Sara5. FIVE BARKIN ANIMALS6. drop note.7. EGOIST8. alo[n]e9. BLACK-TAIL10. Moon Light Snow Rabbits11. アンサンブル12. 音色 -melody line-13. Legacy14. Dead Cherry15. BGM 「METAFICTION」16. 偽善MASTER17. LION HEART18. 彩EN. DIGEST