佐野元春 with ザ・ハートランド、『The Circle Tour Final 武道館ライブ』音源をサブスク＋360 Reality Audio配信決定
佐野元春が、『The Circle Tour Final 武道館ライブ』の音源、サブスクリプション、および360 Reality Audioを2025年3月19日に同時配信することを発表した。さらに、「欲望」の360 Reality Audioバージョン映像も同時公開された。
◆佐野元春 with ザ・ハートランド 動画
2024年にリリースされた、佐野元春90年代の名盤『ザ・サークル』の30周年記念エディション「The Circle 30th Anniversary Edition」のDisc3に収録された『The Circle Tour Final 武道館ライブ 1994.4.24』の音源部分の配信が決定した。
配信情報
配信サイト一覧：https://SanoMotoharu.lnk.to/TheCircleTourFinal
配信曲：
『The Circle Tour Final 武道館ライブ 1994.4.24』
ナイトライフ
アンジェリーナ
ガラスのジェネレーション
スターダストキッズ
ダウンタウンボーイ
ハッピーマン
ストレンジデイズ
ニューエイジ
ハートビート
欲望
トゥモロウ
新しいシャツ
ザ・サークル
君を連れてゆく
レイン・ガール
99 ブルース
インディビジュアリスト
ワイルドハーツ
ロックンロール・ナイト
約束の橋
ヤングブラッズ
ソー・ヤング
サムデイ
新しい航海
悲しきレディオ
（アンコール）
ジュジュ
スイート16
君をさがしている(朝が来るまで)
レインボウ・イン・マイ・ソウル
※当時のライブに準じた曲順
※360 Reality Audioは、ソニーが提供する立体音響体験です。ボーカルやコーラス、楽器などの音源一つひとつを球状の空間に配置し、アーティストがライブ演奏をする場に入り込んだかのような臨場感豊かな音場を体感できます。
360 Reality Audioコンテンツサイト「SOUND DIVE」：https://www.360rasounddive.sony.net/
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『The Circle 30th Anniversary Edition/佐野元春 with ザ・ハートランド』
価格：\24,200（税込）（完全生産限定盤）
商品詳細：https://www.110107.com/TheCircle30th
購入導線：https://SanoMotoharu.lnk.to/TheCircle