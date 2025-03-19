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配信サイト一覧：https://SanoMotoharu.lnk.to/TheCircleTourFinal配信曲：『The Circle Tour Final 武道館ライブ 1994.4.24』ナイトライフアンジェリーナガラスのジェネレーションスターダストキッズダウンタウンボーイハッピーマンストレンジデイズニューエイジハートビート欲望トゥモロウ新しいシャツザ・サークル君を連れてゆくレイン・ガール99 ブルースインディビジュアリストワイルドハーツロックンロール・ナイト約束の橋ヤングブラッズソー・ヤングサムデイ新しい航海悲しきレディオ（アンコール）ジュジュスイート16君をさがしている(朝が来るまで)レインボウ・イン・マイ・ソウル※当時のライブに準じた曲順※360 Reality Audioは、ソニーが提供する立体音響体験です。ボーカルやコーラス、楽器などの音源一つひとつを球状の空間に配置し、アーティストがライブ演奏をする場に入り込んだかのような臨場感豊かな音場を体感できます。360 Reality Audioコンテンツサイト「SOUND DIVE」：https://www.360rasounddive.sony.net/◆関連商品『The Circle 30th Anniversary Edition/佐野元春 with ザ・ハートランド』価格：\24,200（税込）（完全生産限定盤）商品詳細：https://www.110107.com/TheCircle30th購入導線：https://SanoMotoharu.lnk.to/TheCircle