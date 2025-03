▶<Tour WILD BUNNY BLUES> 16本目▶2025年3月16日(日) 横浜F.A.D▶書き手:アオキテツ (G)◆ ◆ ◆最近あんなに良い天気だったのに今日に限って寒いし雨。いや〜春やねぇ毎年何回かやっているのか分からなくなる程世話になっているF.A.D集まってくれた皆どうもありがとう中華街は友達の結婚式の二次会で一軒入ったぐらいで全然知らないけど昼間歩くとさぞ楽しいんでしょうな生粋のハマっ子の友達がいて、そいつが一番オススメするという中華おこわがあっていつかは行ってみたいもんだ

■<a flood of circle Tour 2024-2025>

▼2024年

11月28日(木) 千葉LOOK

11月29日(金) 千葉LOOK

12月06日(金) 堺FANDANGO

12月07日(土) 堺FANDANGO

w/ THE CHINA WIFE MOTORS

▼2025年

01月23日(木) 名古屋CLUB UPSET

02月09日(日) 京都磔磔

02月11日(火祝) 広島SECOND CRUTCH

02月13日(木) 松山Double-u Studio

02月15日(土) 高知X-pt.

02月16日(日) 高松DIME

02月18日(火) 静岡UMBER

03月06日(木) 神戸太陽と虎

03月08日(土) 鹿児島SR HALL

03月09日(日) 大分club SPOT

03月11日(火) 岐阜ants

03月16日(日) 横浜F.A.D

03月20日(木祝) 新潟CLUB RIVERST

03月22日(土) 郡山HIPSHOT JAPAN

03月23日(日) 盛岡CLUB CHANGE WAVE

04月05日(土) 長野J

04月06日(日) 金沢vanvanV4

04月10日(木) 奈良NEVER LAND

04月12日(土) 出雲APOLLO

04月13日(日) 福山Cable

05月09日(金) 仙台MACANA

05月10日(土) 水戸LIGHT HOUSE

05月15日(木) 八戸ROXX

05月16日(金) 八戸ROXX

05月18日(日) 山形ミュージック昭和SESSION

05月23日(金) 岡山PEPPERLAND

05月25日(日) 福岡CB

05月30日(金) 札幌cube garden

05月31日(土) 旭川CASINO DRIVE

06月05日(木) 名古屋CLUB QUATTRO

06月06日(金) 梅田CLUB QUATTRO

06月13日(金) Zepp DiverCity TOKYO

06月21日(土) 沖縄output



関連リンク

◆<Tour WILD BUNNY BLUES>特設ページ

◆a flood of circle オフィシャルサイト

◆a flood of circle オフィシャルX

◆a flood of circle オフィシャルInstagram

◆a flood of circle オフィシャルFacebook

◆a flood of circle オフィシャルYouTubeチャンネル

◆【連載】a flood of circle「THE WILD BUNNY DIARIES」

頑なに出身地を言う時に頑なに都市名で言う人いるよね愛知なのに名古屋宮城なのに仙台兵庫なのに神戸京都なのに山科ご多分に漏れず神奈川なのに横浜(なんか他あるっけ?)そうやって言われると「もっと、、もっとさぁ!○○のどの辺?とか聞く余白くれよ!!こちとら話し下手なんやからさぁ!」ってなるのよ、話し上手な人って凄いなぁツアーもなんだかんだで折り返し地点北の方の皆さん待たせてすまんね、次は新潟にて待っています-----●俺の個人的セレクトBGM●【Don't Wanna Love / The Boojums】▲▼全員アディダスに身を包んでるもんだからてっきりロシアの不良バンドなのかなと思ったらカナダの人達でした。俺も赤のベッケンバウワー持っててお気に入りだよ【Name Tag / Mad Iris】▲▼音が好み。あとベースの姉ちゃんが眉なしで格好いい【Camel Walk / Southern Culture On The Skids】▲▼ルチャリブレ関連の曲らしい。下北沢にあるメキシコ雑貨屋にたまに行って買い物をするのでなんとなく選曲【No Class / Reagan Youth】▲▼何に挿したらこんなショボいギターの音出せんねん!!って妙にハマってしまった曲(この音カッケー!出してー!って思った人はスマン)【I Wanna Be Loved / Johnny Thunders & The Heartbreakers】▲▼俺→チバユウスケ→ジョニーサンダースは誕生日が5日ずつ違うのでテストに出ますよ-----──アオキテツ◆ ◆ ◆