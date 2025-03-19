ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿º£±Ê¾ºÂÀ¤Î¡È¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¹ßÈÄ¡É¡¡¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¡Ö¥«¥¦¥ó¥»¥ë¤ËµëÎÁ¤òÊ§¤¤²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡×
º£±Ê¤ÎÄ´À°¤Î¤¿¤á¤Ë»ß¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤È½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡Ä(C)Getty Images
¡¡¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤ÎMLBÅìµþ¥·¥ê¡¼¥º¡¢3·î18Æü¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥«¥Ö¥¹¤Î³«ËëÀï¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¢º£±Ê¾ºÂÀ¤Î4¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬½Ð¾ì¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤¬Ç®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬4-1¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¤³¤Î°ìÀï¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Îµ¯ÍÑ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ»×¤ï¤ÌµÄÏÀ¤¬Ê¨¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº£±Ê¾ºÂÀVSÂçÃ«æÆÊ¿¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤¬¼Â¸½
¡¡¥«¥Ö¥¹ÀèÈ¯¤Îº£±Ê¾ºÂÀ¤Ï¤³¤Î»î¹ç¡¢4²ó69µå¤òÅê¤²¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤ò¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥ÈÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥«¥¦¥ó¥»¥ë´ÆÆÄ¤Ë¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì5¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤ÏÅÐ¤é¤º¡¢¼«¿È¤ÎÌò³ä¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4²ó¤Þ¤Ç1-0¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥Ö¥¹¤Ïº£±Ê¤Î¹ßÈÄÄ¾¸å¡¢µß±çÅê¼ê¤¬ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì3¼ºÅÀ¡¢9²ó¤Ë¤â1ÅÀ¤ò¼º¤¤ÄËº¨¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤â¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤Çº£±Ê¤Î¸òÂå¤ò·èÃÇ¤·¤¿»Ø´ø´±¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬¾å¤¬¤ê¡¢º£¤â¤Ê¤ª¡¢¤½¤ÎÍ¾ÇÈ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡ØFANSIDED¡Ù¤Ç¤â³«ËëÀïÍâÆü¡¢ÆÃ½¸µ»ö¤ÎÃæ¤Ç¥«¥¦¥ó¥»¥ë´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤ò¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£¡Ö¥«¥¦¥ó¥»¥ë¤¬¥·¥ç¥¦¥¿¡¦¥¤¥Þ¥Ê¥¬¤ò¤ï¤º¤«70µå¼å¤Ç¹ßÈÄ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥Ö¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ï·ãÅÜ¤·¤¿¡£¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Î²÷Åê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Þ¥Ê¥¬¤ò¹ßÈÄ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ë¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¤òÍÊ¸î¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀâÌÀ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÜ¤ê¤òÄÃ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ë´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â·ÇºÜ¡£ÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÁá¤¤»þ´ü¤Ç¤Î³«Ëë¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö70µå¤¬¥¤¥Þ¥Ê¥¬¤ÎÌÜ°Â¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÈà¤¬4²ó¤òÅê¤²½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Èà¤ò¹ß¤í¤¹Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡Ö¥«¥¦¥ó¥»¥ë¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤À3·îÃæ½Ü¤ÎÏÃ¤À¡£ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¤¥Þ¥Ê¥¬¤Ï¤Þ¤À¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¡¢³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥«¥Ö¥¹¤Ï¥¤¥Þ¥Ê¥¬¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê·ò¹¯¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µå¿ô¤Ë¤è¤ë¸òÂå¤ÏÅö½é¤«¤é¤Î¥×¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâ¤¯¥«¥¦¥ó¥»¥ë´ÆÆÄ¤Ë¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÆ±Ä´¤¹¤ë¡£¤À¤¬¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢º£²ó¤Î·ï¤Ï¥«¥Ö¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ò»É·ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤Î»Ø´ø´±¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÈ¿±þ¤ò°Ê²¼¤ÎÍÍ¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥·¥«¥´¤Ç¤Î½éÇ¯ÅÙ¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¥«¥¦¥ó¥»¥ë¤Ï¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«ËëÀï¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î»î¹ç¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤ÏºòÇ¯¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤Ã¤¿1»î¹ç¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÏºÆ¤Ó¡Ø¥«¥Ö¥¹¤Ï¥«¥¦¥ó¥»¥ë¤Ë¡ÊµëÎÁ¤ò¡ËÊ§¤¤²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡×
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Î³«Ëë¥²¡¼¥à¤Ç¡¢ÈãÈ½¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥«¥¦¥ó¥»¥ë´ÆÆÄ¡£º£¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ù»ý¤ò²óÉü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¾¡Íø¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]