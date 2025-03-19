¡Ö¤¨¤Ã¡ª¤³¤ì¼êºî¤ê!?¡×3»ù¤ÎÊì¡õ½÷»ÒÂçÀ¸¥¿¥ì¥ó¥È¤Îà¼êºî¤ê¥±¡¼¥á¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Ö¥»¥ó¥¹È´·²¡×¡ÖÇä¤ê¤â¤ÎÊÂ¤ß¤Ç¤¹¤Ê¡×
¢¡¡Ö¥Þ¥ÞÍ§¤È¥±¡¼¥¤ò¾Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¢¡
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÁÒÍ¥»Ò(41)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤ê¤Î¥±¡¼¥¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀè½µ¤ÏÄ¹ÃË¤Î¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¼°¡¢Ìîµå¤ÎÂ´ÃÄ¼°¡¢»Å»ö¤È¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖºòÆü¤ä¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤È¥±¡¼¥¤ò¾Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¥¤¥Á¥´¤¬¤Î¤Ã¤¿2¼ï¤Î¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥¤¬ÊÂ¤ó¤À¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤ÈÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¸¼´Ø¤ò½Ð¤ë»Ñ¤â¡Ø¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¡Ù¤È¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Î¤Þ¤Þ³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍ§Ã£¤äÀèÀ¸¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë»Ñ¤â
Ï»Ç¯À¸¤«¤éÆþÃÄ¤·¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤â¤â¤¦¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¡¤Þ¤ÀÂ´¶È¤Î¼ä¤·¤µ¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö4·î¤«¤é¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ëÄ¹ÃË¡ª¶ì¤·¤¤¤³¤È¤ä²ù¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÄ½Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Ä¹ÃË¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤êÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¢¡¡Ö¥×¥íÊÂ¤ß¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡×¢¡
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¥±¡¼¥¤Ç¤¹¤Í¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¡×¡Ö¤¨¤Ã¡ª¤³¤ì¼êºî¤ê¤Ê¤ó¡©¤æ¤¦¤³¤ê¤ó¤µ¤ó¤âÀ¨¤¤¤±¤É¼þ¤ê¤Î¿Í¤â³§¤µ¤ó¥×¥í¤ä¤ó¡×¡Ö¥»¥ó¥¹È´·²¤Î¥±¡¼¥¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÇä¤ê¤â¤ÎÊÂ¤ß¤Ç¤¹¤Ê¡×¡Ö¥±¡¼¥¤â¥×¥íÊÂ¤ß¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë¾®ÁÒ¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÇòÉ´¹ç½÷»ÒÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£