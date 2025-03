サザンオールスターズ、TikTokで期間限定アルバム特設サイトをオープン！オリジナルエフェクトも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■限定プロフィールフレームがプレゼントされるキャンペーンも開催!

サザンオールスターズが、10年ぶり16作目の新作オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』を3月19日に発売。これを記念して、ショートムービープラットフォーム「TikTok」でも期間限定のアルバム特設サイトがオープンした。

特設サイトでは、サザンオールスターズの公式動画やアルバム楽曲リスト、オリジナルエフェクトなどが公開されており、限定プロフィールフレームがプレゼントされるキャンペーンも開催中。同キャンペーン実施は、日本人アーティストとしてはサザンオールスターズが初となる。

特設サイトには、アプリ内で“サザンオールスターズ”などのキーワードで検索すると表示される「検索バナー(Search Banner)」からアクセスが可能。

「サザンオールスターズのTikTokアカウントをフォローする」などの4つのミッションを達成すると、4月1日までの特設サイト公開期間中、ニューアルバム『THANK YOU SO MUCH』のジャケットアートワークを用いた限定TikTokプロフィールフレームがプレゼントされる。

そして、「あなたの次の旅行は?」という質問に対して「誰と」「いつ」「どこに」の回答がランダムで表示される、アルバム収録曲「夢の宇宙旅行」が流れるオリジナルエフェクトも公開。

同楽曲を使用した投稿のなかから、サザンオールスターズのTikTokアカウントの「ファンスポットライト」で紹介される可能性があるので、ぜひこのエフェクトを使って動画を作成し、投稿しよう。

さらに、アルバムのリリースを記念して特製グッズが当たる配信キャンペーンもスタート。対象のストリーミングサービスで『THANK YOU SO MUCH』をライブラリに追加して、スクリーンショットを撮影のうえ、応募した人のなかから抽選で計20名に「サザンオールスターズ『THANK YOU SO MUCH』SPひな人形巾着袋(グレー)」がプレゼントされる。応募受付期間は、4月1日23時59分まで。

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

TikTokアルバム特設サイト

https://www.tiktok.com/m-c/music_southern_all_stars_campaign_share?use_spark=1&hide_nav_bar=1&trans_status_bar=1&should_full_screen=1&enter_from=share

「夢の宇宙旅行」オリジナルエフェクト

https://vt.tiktok.com/ZSM33kdnJ/

配信キャンペーンの応募はこちらから

『THANK YOU SO MUCH』特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_album

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp