°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬5¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÃ±ÆÈ¸øÌ³¡¡ËÌ¶Ë°è¤Î³¤ÍÎÄ´ºº¤Ë¤¢¤¿¤ë¸¦µæÁ¥¡Ö¤ß¤é¤¤¶¡×Ì¿Ì¾¡¦¿Ê¿å¼°¤Ë½é½ÐÀÊ¡¡²£ÉÍ»Ô
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬³¤ÍÎÄ´ººÁ¥¤ÎÌ¿Ì¾¡¦¿Ê¿å¼°¤Ë½é¤á¤Æ½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
19Æü¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»Ô¤ÎÂ¤Á¥½ê¤ËÅþÃå¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¸øÌ³¤ËÎ×¤à¤Î¤ÏÌó5¥«·î¤Ö¤ê¤Ç¡¢ËÌ¶Ë°è¤Ç¤Î³¤ÍÎÄ´ºº¤Ë¤¢¤¿¤ë¸¦µæÁ¥¡Ö¤ß¤é¤¤¶¡×¤ÎÌ¿Ì¾¡¦¿Ê¿å¼°¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬Á¥¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥×¤ò¤ª¤Î¤ÇÀÚ¤ë¤È¡¢²Ö²Ð¤Ê¤É¤¬ÂÇ¤Á¾å¤¬¤êÇï¼ê¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÄ´ººÁ¥¤Ï¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤êµÞÂ®¤Ê´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬¿Ê¤àËÌ¶Ë¼þÊÕ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Î¼ý½¸¤ä´ÑÂ¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Á³¤ä´Ä¶¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡Ö¤ß¤é¤¤¶¡×¤ÎÆÃÄ§¤ä²¹ÃÈ²½¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¸¦µæ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£