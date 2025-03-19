CSホームドラマチャンネルにて、『鬼平犯科帳』第4シリーズ、『剣客商売』スペシャル3作、『西部警察』第1話から第12話がそれぞれ一挙放送される。

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3月20日の春分の日には、『鬼平犯科帳』第4シリーズ全話を一挙放送。『鬼平犯科帳』は池波正太郎のベストセラー小説を中村吉右衛門主演で描く人気シリーズ。悪人たちから「鬼平」とよばれ恐れられる火付盗賊改方長官を中村吉右衛門が演じ、第4シリーズには、神田正輝、三ツ矢歌子、丹波哲郎らがゲスト出演した。

3月30日には、『剣客商売』スペシャル3作と『西部警察』第1話から第12話を放送。『剣客商売』は、池波正太郎の原作をドラマ化した藤田まこと主演の時代劇。無外流と呼ばれる剣の達人でありながら悠々自適に暮らす秋山小兵衛と、剣一筋の人間である小兵衛の息子・大治郎の二人を軸に、江戸の町で起こる事件を解決していく模様が描かれる。

『西部警察』は、石原プロが制作したポリスアクション作品。警視庁西部警察署捜査課の大門部長刑事（渡哲也）を中心とした“大門軍団”の刑事たちと、それを見守る木暮課長（石原裕次郎）が凶悪犯罪に立ち向かう姿を描く。

（文＝リアルサウンド編集部）