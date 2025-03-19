¸µàCM¤Î½÷²¦á46ºÐ½÷Í¥¡¡Èþ¥Ç¥³¥ë¥Æ³«Êü¤ÎÂçÃÀ¥É¥ì¥¹¤ËÈ¿¶Á¡¡¡Ö¤¦¤ë¤ª¤Ã¤Æ¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡×¡ÖQueen¡×
¡¡½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÄ¹Ã«Àîµþ»Ò(46)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ª½Ð¤·¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡17Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö´Ô¸µ·¿¥³¥¨¥ó¥¶¥¤¥àQ10¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä ¤¦¤ë¤ª¤¤¥é¥¤¥Õ¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Ä¹Ã«Àî¤Ï¡Ö¤¦¤ë¤ª¤¤¥¢¥ï¡¼¥É¤Ë¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ü¥ë¥É¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤Î¸ª½Ð¤·¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£½á¤¤¤Î¤¢¤ë¡¢Çò¤¯Èþ¤·¤¤È©¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ü¥ë¥É¡¼¤¬¤ªÈ©¤Î´¶¤¸¤Ë¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Á´¿È¤ËÆëÀ÷¤ó¤ÇÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¤Ë¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡×¡Öµþ»Ò¤µ¤ó¤¦¤ë¤ª¤Ã¤Æ¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖåºÎï²á¤®¡×¡Ö¸ª½Ð¤·¥É¥ì¥¹¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡×¡ÖQueen¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë»þÂå¤Ë¿Íµ¤¤Ö¤ê¤¬¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤ê¡Ö¤Ï¤»¤¤ç¡¼¸½¾Ý¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£2004Ç¯¤Ë¤Ï10¼Ò11¾¦ÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤ÆCM¤ÎÏª½ÐÎÌ¤¬1°Ì¤È¤Ê¤ê¡ÖCM¤Î½÷²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£