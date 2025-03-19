¡ÖÉÔ³ÎÄê¤Ê¤È¤³¤í¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡×Æü¶ä¡¦¿¢ÅÄÁíºÛ ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤¬ÆüËÜ·ÐºÑ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ë·Ù²ü´¶¼¨¤¹
À¯ºö¶âÍø¤òÇ¯Î¨0.5%¤Ë¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤È·è¤á¤¿Æü¶ä¡£¿¢ÅÄÁíºÛ¤Ï¸á¸å3»þÈ¾¤«¤é¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤¬ÆüËÜ·ÐºÑ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ë·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¶ä¹Ô¡¡¿¢ÅÄÏÂÃË ÁíºÛ
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¡¢´ØÀÇ¤ÎµÚ¤ÖÈÏ°Ï¤È¤«¡¢·èÄê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬µÞÂ®¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£ÉÔ³ÎÄê¤Ê¤È¤³¤í¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡×
¤³¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¿¢ÅÄÁíºÛ¤Ï¡ÖÄÌ¾¦À¯ºö¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¤ÈÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤«¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤ÇÆü¶ä¤Ï¡¢·ÐºÑ¤ÈÊª²Á¤Î¾ðÀª¤¬ÁÛÄêÄÌ¤ê¤Ê¤é¤Ð¡¢Íø¾å¤²¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¢§¥³¥á¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤Ç¡ÖÊª²Á¡×¤ÏÌÜÉ¸¤Î2%¤òÄ¶¤¨¤ë¾å¾º¤¬Â³¤¡¢¢§¡ÖÄÂ¾å¤²¡×¤âÃæ¾®´ë¶È¤¬33Ç¯¤Ö¤ê¤Ë5%Âæ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¹¥Ä´¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¶ä¹Ô¡¡¿¢ÅÄÏÂÃË ÁíºÛ
¡Ö¹ñÆâ¤ÎÄÂ¶â¡¦Êª²Á¤Î½Û´Ä¤â½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¤è¤êÅª³Î¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤ÆÀ¯ºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¤¿¤À¡¢¿¢ÅÄÁíºÛ¤Ï¼¡¤ÎÍø¾å¤²¤Ë¤à¤±¤¿¥·¥°¥Ê¥ë¤Ï½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦·ÐºÑ¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤¤Ãæ¡¢Æñ¤·¤¤¤«¤¸¼è¤ê¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£