【Razer Viper V3 Pro Faker Edition】 3月19日 予約開始 3月28日 発売予定 価格:31,780円

Razerは、「Razer Viper V3 Pro Faker Edition」を3月19日より予約受付を開始した。販売は3月28日を予定し、価格は31,780円。

本商品はLee“Faker”Sang-Hyeok選手とのコラボレーションによって実現したゲーミングマウス。Faker選手の新たな挑戦の象徴として、印象的なクリムゾンのボディとクールなブラックボタンに加え、右クリック部分にはFaker選手のサインがあしらわれている。

本体は54gの超軽量デザインで、第2世代 Razer(TM) Focus Pro オプティカルセンサーを搭載。最大8000Hzのポーリングレートの実現や重クリックの問題を排除しながら、耐クリック回数を 9,000万回となっている。バッテリー持続時間は最大100時間。

Copyright (C) 2025 Razer Inc. All rights reserved.