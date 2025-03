【ワニブックス公式Tシャツ】 3月19日 発売

「まほろまてぃっく」のTシャツ

ワニブックスは3月19日、同社のマンガ作品をデザインした「ワニブックス公式 Tシャツ」を発売する。

「ワニブックス公式Tシャツ」は、「まほろまてぃっく」など、ワニブックスのマンガ作品をTシャツにしたもの。「まほろまてぃっく」からは、「えっちなのはいけないと思います!」で有名な1コマがプリントされている。

ほかにも、ニュースクランチで連載中でアニメ化も決まった「渡り鳥とカタツムリ」、3月に完結巻が発売される凸凹バディ探偵コメディ「この探偵、犬かもしれない」などのデザインもラインナップされる。

販売は出版社が公式参加するオンデマンドプリントTシャツモール「pTa. shop」にて行なわれる。なお、「pTa. shop」では、今後もワニブックスのコミックスや書籍、雑誌などからオリジナルのアパレルグッズが追加される予定。

