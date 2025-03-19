¡ÚMTV¡¡VMAJ¡ÛFRUITS ZIPPER¡¢½é¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë´¿À¼¡¡ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¤ËÊâ¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦FRUITS ZIPPER¤¬19Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØMTV VMAJ Pre-Show¡Ù¤ËÅÐÃÅ¡£¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼°áÁõ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëFRUITS ZIPPER
¡¡¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥«¥é¥Õ¥ë°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï´¿À¼¤â¡£ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥ÈÊâ¤¯¤Î½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ËÊâ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤é¤·¤µÁ´³«¤Ç°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡ØMTV VMAJ¡Ù¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡ËºîÉÊ¤òÉ½¾´¤¹¤ë²»³Ú¥¢¥ï¡¼¥É¡£2002Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉôÌç¤ÇºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡È¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Îº×Åµ¡É¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¡Ê2023Ç¯10·î1Æü¡Á2024Ç¯12·î31Æü¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢³ÆÉôÌç¤ÎºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¤ÈÆÃÊÌ¾Þ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼°áÁõ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëFRUITS ZIPPER
¡¡¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥«¥é¥Õ¥ë°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï´¿À¼¤â¡£ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥ÈÊâ¤¯¤Î½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ËÊâ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤é¤·¤µÁ´³«¤Ç°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡ØMTV VMAJ¡Ù¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡ËºîÉÊ¤òÉ½¾´¤¹¤ë²»³Ú¥¢¥ï¡¼¥É¡£2002Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉôÌç¤ÇºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡È¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Îº×Åµ¡É¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¡Ê2023Ç¯10·î1Æü¡Á2024Ç¯12·î31Æü¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢³ÆÉôÌç¤ÎºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¤ÈÆÃÊÌ¾Þ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£