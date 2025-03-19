¾Ã²Ð´ï¤òÅð¤ß½»Ì±1¿Í¤Ë¾Ã²ÐºÞ¤ò¤Þ¤¤¤¿µ¿¤¤¤â¡ÄÊÆ·³´ä¹ñ´ðÃÏ¤Î³¤Ê¼Ââ°÷¡Ê21¡Ë¤ò¿·¤¿¤ËÀàÅð¤äË½¹ÔÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡
2·î¡¢»³¸ý¸©´ä¹ñ»ÔÆâ¤Î¥¢¥Ñー¥È¤ËÉÔË¡¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«·³´ä¹ñ´ðÃÏ½êÂ°¤Î³¤Ê¼Ââ°÷¤ÎÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï19Æü¡¢¿·¤¿¤ËÀàÅð¤äË½¹Ô¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡£¥¢¥á¥ê¥«³¤Ê¼Ââ´ä¹ñ´ðÃÏ½êÂ°¤Î¸àÄ¹¡Ê21¡Ë¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï¡¢£²·î11Æü¤Î¸áÁ°0»þ¤¹¤®¤Ë´ä¹ñ»ÔÆâ¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ç¾Ã²Ð´ï¤òÅð¤ß¡¢½»¿Í1¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¾Ã²ÐºÞ¤ò¤Þ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢ÊÌ¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ç¡¢Éô²°¤Î¸¼´Ø¤òÇË²õ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï19Æü¡¢¥¢¥Ñー¥È¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ë¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¡Ê¼ò¿ì¤¤±¿Å¾¡Ë¤Îµ¿¤¤¤â´Þ¤á¡¢ÃË¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡¢¡Ö¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¾õ¶·Åª¤Ë»ä¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È°ìÏ¢¤ÎÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£