Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ë¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¼ÖÄ¶¤¨ºÂÀÊ¡×Æ³Æþ¤Ø¡ªÈ¾¸Ä¼¼¥¿¥¤¥×¤Ë JRÅì³¤¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸ø³«¡ª
¥×¥é¥Á¥Ê¥Á¥±¥Ã¥È²½É¬»ê!?
¡ÖÈ¾¸Ä¼¼¥¿¥¤¥×¤Î¾åµé¥¯¥é¥¹ºÂÀÊ¡×³µÍ×¤¬¸øÉ½
¡¡JRÅì³¤¤Ï2025Ç¯3·î19Æü¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ËÈ¾¸Ä¼¼¥¿¥¤¥×¤Î¾åµé¥¯¥é¥¹ºÂÀÊ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¡Ê²èÁü¡§¼Ì¿¿AC¡Ë
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Î¾åµé¥¯¥é¥¹ºÂÀÊ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¹½ÁÛ¤¬¶ñÂÎ²½¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¡¡È¾¸Ä¼¼¥¿¥¤¥×¤Î¾åµé¥¯¥é¥¹ºÂÀÊ¤Ï¡¢N700S¤Î°ìÉô¼ÖÎ¾¤Î10¹æ¼Ö¤Ë¡¢6ÀÊ¤òÆ³Æþ¡£ÄÌÏ©¤ÈºÂÀÊ´Ö¤Ë¤Ï½ÐÆþ¤êÍÑ¤Î¸°ÉÕ¤Èâ¤òÀß¤±¡¢Âç·¿¥Ð¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¥¿¥¤¥×¤ÎºÂÀÊ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹â¤¤¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÂÀÊ¤Ï¥ì¥Ã¥°¥ì¥¹¥ÈÉÕ¤¤Î¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¥·¡¼¥È¤Ç¡¢È¾¸Ä¼¼¥¿¥¤¥×ºÂÀÊÀìÍÑ¤ÎWi-Fi´Ä¶¤ä²ÙÊª¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ºÂÀÊ¤ÏÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï»þ´ü¤Ï2027Ç¯ÅÙÃæ¤òÍ½Äê¡£ÀßÈ÷»ÅÍÍ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡¢ºÂÀÊÌ¾¾Î¡¢±¿Å¾¶è´Ö¡¢²Á³Ê¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢º£¸å½ç¼¡¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¹©¾ì,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Ë¡Í×,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
²ð¸î,
Áòº×,
Ê©ÃÅ,
¥Í¥¸,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
°ËÅì»Ô