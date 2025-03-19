¥¬¥¶¹¶·â¡Ö»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤¹¶·â¹Ô¤¦¡×18Æü¤Ë1000¿Í¶á¤¯»à½ý¤â¹¶·âÂ³¤¯¡¡¡ÈÄäÀï±äÄ¹¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Ë¡Ä¡É¥Ï¥Þ¥¹È¿È¯
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¡¢19Æü¤â¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¶·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¡§
¤³¤ì¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¥Ï¥Þ¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤¹¶·â¤ò¹Ô¤¦¡£
¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï18Æü¡¢¹¶·âºÆ³«¤ÎÍýÍ³¤ò¥Ï¥Þ¥¹¤¬ÄäÀï´ü´Ö¤Î±äÄ¹¤òµñÈÝ¤·¤¿¤¿¤á¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄäÀï¸ò¾Ä¤Ï¹¶·â¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¿Í¼Á¤Î²òÊü¤ä¥Ï¥Þ¥¹¤ò²õÌÇ¤¹¤ëÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Ï¥Þ¥¹¤Ï¡¢ÄäÀï´ü´Ö¤Î±äÄ¹°Æ¤òÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Ê¤«¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬ÄäÀï¹ç°Õ¤Ë°ãÈ¿¤·¡¢¹¶·â¤òºÆ³«¤·¤¿¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥¶Åö¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢18Æü¤Î¹¶·â¤Ç1000¿Í¶á¤¯¤¬»à½ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï19Æü¤â¹¶·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃæÅì¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â14¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬ºÆ¤ÓÃÏ¾å¿¯¹¶¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÀïÆ®¤ÎºÆ³«¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£