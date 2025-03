東京ディズニーランド・東京ディズニーシーに、ミッキーマウスとミニーマウスの2人の仲良く過ごす様子とレモン柄が爽やかにデザインされたグッズが登場!

東京ディズニーリゾート「Lemony Dreams」グッズ・お土産

販売日:2025年4月24日(木)

販売店舗:東京ディズニーランド「ホームストア」

東京ディズニーシー「ヴィラ・ドナルド・ホームショップ」

東京ディズニーリゾートに、ミッキーマウスとミニーマウスが仲良く過ごす様子とレモン柄がデザインされたグッズが登場!

ミニーは、ミッキーのために大好物のレモンパイを。

ミッキーは、ミニーのためにフレッシュなレモネードを。

仲良しな様子と爽やかなデザインがよくあうグッズ・お土産を紹介していきます。

ボールペン〈ジュースアップ〉セット

価格:1,200円

爽やかなレモンデザインが特徴のボールペンセット。

メモセット

価格:900円

レモン柄と「ミッキーマウス」「ミニーマウス」の仲良しデザインのメモセット。

マスキングテープセット

価格:1,000円

レモンと「ミッキーマウス」「ミニーマウス」のかわいいデザインのマスキングテープセット。

ペンケース

価格:1,800円

フレッシュなレモンとミッキーマウス&ミニーマウスのデザインが魅力のペンケース。

タンブラー(ミッキーマウス)

価格:1,200円

「ミッキーマウス」デザインのタンブラー。

「ミニーマウス」のためにレモネードを作っています。

タンブラー(ミニーマウス)

価格:1,200円

「ミニーマウス」デザインのタンブラー。

「ミッキーマウス」のためにパイを焼いています☆

ボウル

価格:1,700円

レモンと「ミッキーマウス」「ミニーマウス」デザインのボウル。

プレート

価格:1,600円

爽やかなレモン柄のプレート。

カトラリーセット

価格: 2,200円

レモンデザインのフォークとスプーンのセット。

シール容器セット

価格:2,200円

お弁当などに便利なシール容器のセット。

耐熱ガラスボウル

価格: 2,800円

お料理にぴったりの耐熱ガラスボウル。

ステンレスボトル

価格:3,500円

爽やかなレモン柄が映えるステンレスボトル。

のれん

価格:3,300円

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のデザイン入りのれん。

クッション

価格: 3,400円

レモン型のかわいいクッション。

「フィガロ」も一緒です☆

掛ふとんカバー

価格:6,500円

レモン柄とミッキーマウス&ミニーマウスの優しいデザインが特徴の掛ふとんカバー。

バスケット

価格:2,500円

ピクニックやおでかけにぴったりのバスケット。

マグネットセット

価格:2,000円

レモンと「ミッキーマウス」「ミニーマウス」デザインのマグネットセット。

ワイドバスタオル

価格:3,800円

大きめサイズで使いやすいワイドバスタオル。

日焼け止めスティック

価格:1,900円

レモンの香りが楽しめる日焼け止めスティック。

フード付きタオル

価格:3,400円

レモンと「ミッキーマウス」「ミニーマウス」のデザインが入ったフード付きタオル。

ギフトセット

価格:5,600円

レモン柄のグッズを詰め合わせたギフトセット。

リップエッセンス

価格:1,400円

レモンの香りが爽やかなリップエッセンス。

ミニタオルセット

価格:2,300円

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のデザイン入りミニタオルセット。

フェイスタオル

価格: 1,700円

レモン柄が爽やかなフェイスタオル。

ルームウェア

価格:5,600円

リラックスタイムにぴったりのルームウェア。

トートバッグ

価格:3,900円

レモン柄が爽やかなトートバッグ。

ショッピングバッグ

価格:2,300円

かわいいポーチ付きのショッピングバッグ。

バウムクーヘン

価格:1,200円

レモン風味のバウムクーヘン。

爽やかなデザインが魅力!

東京ディズニーリゾート「Lemony Dreams」グッズ・お土産の紹介でした☆

