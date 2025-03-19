¥É·³Ì¾Êª½÷À¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¡ÖËõÃã¤Î¤¿¤á¤ËÅà¤ë¤ï¡×Àã¤Î¹ß¤ëÅìµþ¤Ç¸«¤»¤¿¡È¾Ð´é¡É¡¡ÆüËÜ¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¥É·³Ì¾Êª¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÏÀã¤ÎÃæ¤Ç¤âËõÃã¥é¥Æ¤òÇã¤¤¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤è¤¦¤À(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡ØSportsNet LA¡Ù¤ÎÌ¾Êª½÷À¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¥ë¥¹¥Æ¥ó¡¦¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤¬3·î19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ËÀã¤Î¹ß¤ëÅìµþ¤Î·Ê¿§¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅìµþ¤òËþµÊ¡ª¥É·³Ì¾Êª½÷À¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ
¡¡¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤ÏÀã¤¬¹ß¤ëÄ«¤ÎÅìµþ¤ÎÍÍ»Ò¤òºÜ¤»¡ÖÀã¤ÎÅìµþ¤«¤é¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¬¤¤¤¿»Ñ¤Ç»±¤ò¤µ¤·¤Æ½ÐÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþ¤ÏÄ«¤«¤é±«¤äÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¡ÖËõÃã¤Î¤¿¤á¤ËÅà¤ë¤ï¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ËõÃã¥é¥Æ¤òÇã¤¤¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤âÅìµþ¤ÎÃÛÃÏ¤Ë¤¢¤ë¿Íµ¤Å¹¡ÖMATCHA STAND MARUNI TOKYO TSUKIJI¡×¤ÎËõÃã¥é¥Æ¤òÃíÊ¸¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎËõÃã¤òÏ¢Æü³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤ÏÍèÆü¤·¤Æ¤«¤é¡¢½ÂÃ«¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤ÇµÇ°»£±Æ¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢¹õÌÓÏÂµí¤ä¤ª¼÷»Ê¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¡£Åìµþ¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡¡Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¾Ð´é¤Ï¤¤¤Ä¤â¿Í¤ò¤Ò¤¤Ä¤±¤ë¡×¡ÖÆüËÜÂÚºß¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤Î¿©¤ÈÊ¸²½¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª¡×¤ÈÂ³¡¹¤ÈÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¤Ï¤¸¤á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¤é¤ò¼èºà¤¹¤ëÈþ¿Í¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÏÆüÊÆ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡£ÃíÌÜ¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]