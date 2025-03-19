ÀÐÇËÁíÍý¡Ö²Û»ÒÀÞ¤ê¤â´Þ¤á¤Æ¡Ä¡×¡Ö¾¦ÉÊ·ôÇÛÉÛ¤Ï10²óÁ°¸å¡×ÅúÊÛ¤ò»ö¼Â¾å½¤Àµ
¡¡ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾¦ÉÊ·ô¤ò10²óÁ°¸å¤ÏÇÛ¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÅúÊÛ¤Ï¡Ö²Û»ÒÀÞ¤ê¤â´Þ¤á¤Æ¡×¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È»ö¼Â¾å½¤Àµ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢²ó¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³ÎÇ§Ãæ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÅÄ»²±¡µÄ°÷
¡Ö¾¦ÉÊ·ô¤òÇÛ¤Ã¤¿¤Î¤¬Î¾¼ê¤ËÍ¾¤ë¤«Í¾¤é¤Ê¤¤¤«¡¢¤Ä¤Þ¤ê10²óÁ°¸å¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¡£¤³¤ì¡¢ÁíÍý¤Ë¤´½¢Ç¤¤µ¤ì¤Æ¤«¤é10²ó¤ªÇÛ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã
¡Ö¤ªÅÚ»º¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¼ºÎé¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤ª²Û»ÒÀÞ¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢Î¾¼ê¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼ºÎé¡¢Î¾¼ê¤ËÍ¾¤ë¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹ÅÄµÄ°÷¤¬²þ¤á¤Æ¡ÖÁíÍý½¢Ç¤¸å¡¢¾¦ÉÊ·ô¤òÇÛ¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¿²ó¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¿¤À¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Êµ²±¤Ç¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤â¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¸½ºß¡¢³ÎÇ§Ãæ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¤¬½Ð¤¿ÍâÆü¡¢14Æü¤Î»²µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤«¤éÂ¾¤Î²ñ¹ç¤ÇÇÛ¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¾¦ÉÊ·ô¤Î³Û¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ö¡Ê10Ëü±ß¤è¤ê¤â¡Ë¾å²ó¤ë³Û¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ó¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÎ¾¼ê¤Ç¿ô¤¨¤ÆÂ¤ê¤ë¤«Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤°¤é¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÅúÊÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÅÄ»²±¡µÄ°÷
¡Ö¾¦ÉÊ·ô¤òÇÛ¤Ã¤¿¤Î¤¬Î¾¼ê¤ËÍ¾¤ë¤«Í¾¤é¤Ê¤¤¤«¡¢¤Ä¤Þ¤ê10²óÁ°¸å¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¡£¤³¤ì¡¢ÁíÍý¤Ë¤´½¢Ç¤¤µ¤ì¤Æ¤«¤é10²ó¤ªÇÛ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã
¡Ö¤ªÅÚ»º¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¼ºÎé¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤ª²Û»ÒÀÞ¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢Î¾¼ê¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼ºÎé¡¢Î¾¼ê¤ËÍ¾¤ë¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÊóÆ»¤¬½Ð¤¿ÍâÆü¡¢14Æü¤Î»²µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤«¤éÂ¾¤Î²ñ¹ç¤ÇÇÛ¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¾¦ÉÊ·ô¤Î³Û¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ö¡Ê10Ëü±ß¤è¤ê¤â¡Ë¾å²ó¤ë³Û¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ó¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÎ¾¼ê¤Ç¿ô¤¨¤ÆÂ¤ê¤ë¤«Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤°¤é¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÅúÊÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£