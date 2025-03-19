¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÏÂè2Àï¤â·ç¾ì¡¡¡ÖÈó¾ï¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤â¡Ä»Ø´ø´±ÌÀ¤«¤·¤¿¾õÂÖ
18Æü¤Î³«ËëÀï¤Ï4-1¤Ç¥«¥Ö¥¹¤Ë¾¡Íø
¡ÚMLB¡Û¥«¥Ö¥¹ ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê19Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬19Æü¡¢¥«¥Ö¥¹¤È¤Î¡ÖMLB Tokyo Series presented by Guggenheim¡×Âè2Àï¤òÁ°¤Ë²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤¿¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºòÆü¤è¤ê¤âÈó¾ï¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï18Æü¡¢Îý½¬»þ¤Ëº¸¤ï¤Ê¢¤Î°ãÏÂ´¶¤òÁÊ¤¨¤Æ»î¹çÄ¾Á°¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤òÄ¾Á°¤Ë³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÈà¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢½Ð¾ì¤òµá¤á¤ÆÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£Èà¤ÏËè»î¹ç½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢»ä¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ê¤Î¹Í¤¨¤Ë¡Ë¾ùÊâ¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ê»þ´üÅª¤Ë¡ËÁá¤¹¤®¤ë¤¿¤á¡¢Èà¤ò²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ´í¸±¤Ë¤µ¤é¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£ºòÆü¤è¤ê¤À¤¤¤ÖÂÎÄ´¤Ï¤¤¤¤¡£»ä¤Î´üÂÔ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Êµ¢¹ñ¤·¤¿¸å¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¥Õ¥ê¡¼¥¦¥§¥¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Âè2Àï¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯Èà¤Ï4.5²ó¡£¾õ¶·¤Ë¤â¤è¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤È¤Ï18Æü¤Ë²ñÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤É¤ì¤°¤é¤¤ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£¡Êº´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ë¡ØÀèÈ¯¤¬´ò¤·¤¤¡Ù¤È¡£¤½¤ó¤Ê²ñÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£Æü¤ÏÎò»ËÅª¤Ê½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡¢
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï2»î¹çÅÐÈÄ¤Ç1¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨0.00¡£7²ó¤òÅê¤²¡¢7Ã¥»°¿¶3»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£18Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢À²¤ì¤ÆÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë