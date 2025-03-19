10Ê¬1,980±ß¤ÎÈý¥«¥Ã¥È¤Ç¡¢40Âå¤Î¥ª¥ÐÈý¤¬°ìµ¤¤Ë¤¢¤«È´¤±¡ª ÈýÌÓÆñÌ±¤³¤½¡Ö°ìÅÙ¤Ï¥×¥í¤Ë¸«¤»¤ë¤Ù¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¥ï¥±
²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ÖÈýÌÓ¡×¡£²¿½½Ç¯¤â¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢º¸±¦¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤äÂÀ¤µ¡¢Ç»¤µ¤Ê¤É¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£²¿¤è¤ê¤¦¤Þ¤¯ÉÁ¤±¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£
¤½¤ó¤ÊÈýÌÓ¤ÎÇº¤ß¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¥×¥í¤ËÊ¹¤±¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤ß¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÈýÌÓ¥µ¥í¥ó¤ÏÉßµï¤â¤ªÃÍÃÊ¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤ÇÀµ²ò¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¤ÈÄü¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢10Ê¬1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¥×¥í¤¬ÈýÌÓ¥«¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¥í¥ó¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÎÁ¶â¤Ê¤éµ¤·Ú¤Ë¹Ô¤±¤ë¤«¤â¡ª ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯ÂÎ¸³¼èºà¡£¥á¥¤¥¯¤Î¥×¥í¤ËÈýÌÓ¤ÎÇº¤ß¤òÁêÃÌ¤·¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥á¥¤¥¯¤Î¥³¥Ä¤â¶µ¤¨¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖÈý¥«¥Ã¥È10Ê¬1,980±ß¡×¤Ï¡¢¥¢¥È¥ê¥¨¤Ï¤ë¤«¤Î»ÐËå¥Ö¥é¥ó¥É
Ë¬Ìä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯ÀìÌçÅ¹¡Ö¥¢¥È¥ê¥¨¤Ï¤ë¤«¡×¤Î»ÐËå¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ø¥¢¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼ ½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æ¡¼¥¸Å¹¡×¡£
¡Ö¥¢¥È¥ê¥¨¤Ï¤ë¤«¡×¤Ï¥×¥í¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Ã»»þ´Ö¤Ç¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤ÈÉ¾È½¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ø¥¢¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼ ½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æ¡¼¥¸Å¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¦¥Í¥¤¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤ä¥«¥é¡¼¡¢¥¹¥Ñ¡¢ÃåÉÕ¤±¤ä¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥É¥ì¥¹¤Ê¤É¥È¡¼¥¿¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
º£²óÉ®¼Ô¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´é¤Î¹ü³Ê¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈý¤Î·Á¤òÀ°¤¨¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¤ä¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¹¥°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖÈý¥«¥Ã¥È10Ê¬1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¢¡¡ÖÈýÌÓ¥«¥Ã¥È10Ê¬¡×»Ü½Ñ¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡©
10Ê¬´Ö¤ÎÂç¤Þ¤«¤ÊÎ®¤ì¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
1.¡¡¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°
Çº¤ß¤ä¤Ê¤ê¤¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤·¤Þ¤¹¡£
2.¡¡¥«¥Ã¥È
¥Ï¥µ¥ß¤ÇÄ¹¤µ¤È·Á¤òÀ°¤¨¡¢¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤ÇÍ¾Ê¬¤Ê»ºÌÓ¤òÄæ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
3.¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¡¼¥á¥¤¥¯
ºÇ¸å¤Ë¡¢Èý¥á¥¤¥¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¢Èý¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç»Å¾å¤²¤Æ´°À®¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÁáÂ®ÂÎ¸³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢¡¡Ö¤³¤ÎÈý¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¡ª¡×
°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¥±¡¼¥×¤ò¤«¤±¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¤Èý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡£É®¼Ô¤Ï¹ü³Ê¤¬¥¥ì¥¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯Èý¡×¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÈýÉôÊ¬¤Î¤ß¥á¥¤¥¯¤òÍî¤È¤·¡¢ÈýÌÓ¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼èºàÆü¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»Å»ö¤â¥ª¥Õ¥á¥¤¥¯¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤«¤Ê¤ê¥Ü¥µ¥Ü¥µÈý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥«¥Ã¥È¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥á¥¤¥¯¡£
Èý¿¬¤ò¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¡¢Â³¤¤¤Æ¥Ñ¥¦¥À¡¼¡£É®¼Ô¤Ï¹õÈ±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤¬¥°¥ì¡¼·Ï¤ÇÈý¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èý¤ÏÆ·¤Î¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Êý¤¬¼«Á³¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¾¯¤·ÌÀ¤ë¤á¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¤«¤Ê¤ê°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª ¥«¥Ã¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈýÌÓ¤¬Ì©½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¡¢¤«¤ÄÄ¹¤µ¤âÂ·¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¥×¥í¡ª
ÈýÌÓ¤¬À°¤¦¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥¤¥¯¤Ç¤â°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤À¤«¼ãÊÖ¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤âÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡¢¤³¤ÎÈý¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¡ª ¤Ê¤ó¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¸Ä¡¹¤ÎÇº¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Èý¥á¥¤¥¯¤Î¥³¥Ä¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤ë
º£²óÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ø¥¢¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼ ½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æ¡¼¥¸Å¹¡×Å¹Ä¹¤ÎËÙ¤µ¤ó¡£
ÈýÌÓ¤ò¼«Á³¤Ê´¶¤¸¡¢¤«¤ÄÎ©ÂÎÅª¤ËÉÁ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÇÈý¿¬¤«¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ãæ±û¤¢¤¿¤ê¤Ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¾è¤»¤ë¡£¤½¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òÌÜÆ¬¤Î¤Û¤¦¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÌÜÆ¬¤ÏÇö¤¯»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö»Å¾å¤²¤Ï¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤ÈÎ©ÂÎÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡ª
¤½¤ó¤ÊÈýÌÓ¤ÎÇº¤ß¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¥×¥í¤ËÊ¹¤±¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤ß¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÈýÌÓ¥µ¥í¥ó¤ÏÉßµï¤â¤ªÃÍÃÊ¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤ÇÀµ²ò¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¤ÈÄü¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢10Ê¬1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¥×¥í¤¬ÈýÌÓ¥«¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¥í¥ó¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖÈý¥«¥Ã¥È10Ê¬1,980±ß¡×¤Ï¡¢¥¢¥È¥ê¥¨¤Ï¤ë¤«¤Î»ÐËå¥Ö¥é¥ó¥É
Ë¬Ìä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯ÀìÌçÅ¹¡Ö¥¢¥È¥ê¥¨¤Ï¤ë¤«¡×¤Î»ÐËå¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ø¥¢¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼ ½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æ¡¼¥¸Å¹¡×¡£
¡Ö¥¢¥È¥ê¥¨¤Ï¤ë¤«¡×¤Ï¥×¥í¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Ã»»þ´Ö¤Ç¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤ÈÉ¾È½¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ø¥¢¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼ ½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æ¡¼¥¸Å¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¦¥Í¥¤¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤ä¥«¥é¡¼¡¢¥¹¥Ñ¡¢ÃåÉÕ¤±¤ä¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥É¥ì¥¹¤Ê¤É¥È¡¼¥¿¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
º£²óÉ®¼Ô¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´é¤Î¹ü³Ê¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈý¤Î·Á¤òÀ°¤¨¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¤ä¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¹¥°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖÈý¥«¥Ã¥È10Ê¬1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¢¡¡ÖÈýÌÓ¥«¥Ã¥È10Ê¬¡×»Ü½Ñ¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡©
10Ê¬´Ö¤ÎÂç¤Þ¤«¤ÊÎ®¤ì¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
1.¡¡¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°
Çº¤ß¤ä¤Ê¤ê¤¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤·¤Þ¤¹¡£
2.¡¡¥«¥Ã¥È
¥Ï¥µ¥ß¤ÇÄ¹¤µ¤È·Á¤òÀ°¤¨¡¢¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤ÇÍ¾Ê¬¤Ê»ºÌÓ¤òÄæ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
3.¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¡¼¥á¥¤¥¯
ºÇ¸å¤Ë¡¢Èý¥á¥¤¥¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¢Èý¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç»Å¾å¤²¤Æ´°À®¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÁáÂ®ÂÎ¸³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢¡¡Ö¤³¤ÎÈý¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¡ª¡×
°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¥±¡¼¥×¤ò¤«¤±¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¤Èý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡£É®¼Ô¤Ï¹ü³Ê¤¬¥¥ì¥¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯Èý¡×¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÈýÉôÊ¬¤Î¤ß¥á¥¤¥¯¤òÍî¤È¤·¡¢ÈýÌÓ¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼èºàÆü¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»Å»ö¤â¥ª¥Õ¥á¥¤¥¯¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤«¤Ê¤ê¥Ü¥µ¥Ü¥µÈý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥«¥Ã¥È¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥á¥¤¥¯¡£
Èý¿¬¤ò¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¡¢Â³¤¤¤Æ¥Ñ¥¦¥À¡¼¡£É®¼Ô¤Ï¹õÈ±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤¬¥°¥ì¡¼·Ï¤ÇÈý¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èý¤ÏÆ·¤Î¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Êý¤¬¼«Á³¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¾¯¤·ÌÀ¤ë¤á¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¤«¤Ê¤ê°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª ¥«¥Ã¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈýÌÓ¤¬Ì©½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¡¢¤«¤ÄÄ¹¤µ¤âÂ·¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¥×¥í¡ª
ÈýÌÓ¤¬À°¤¦¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥¤¥¯¤Ç¤â°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤À¤«¼ãÊÖ¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤âÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡¢¤³¤ÎÈý¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¡ª ¤Ê¤ó¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¸Ä¡¹¤ÎÇº¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Èý¥á¥¤¥¯¤Î¥³¥Ä¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤ë
º£²óÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ø¥¢¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼ ½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æ¡¼¥¸Å¹¡×Å¹Ä¹¤ÎËÙ¤µ¤ó¡£
ÈýÌÓ¤ò¼«Á³¤Ê´¶¤¸¡¢¤«¤ÄÎ©ÂÎÅª¤ËÉÁ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÇÈý¿¬¤«¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ãæ±û¤¢¤¿¤ê¤Ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¾è¤»¤ë¡£¤½¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òÌÜÆ¬¤Î¤Û¤¦¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÌÜÆ¬¤ÏÇö¤¯»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö»Å¾å¤²¤Ï¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤ÈÎ©ÂÎÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡ª