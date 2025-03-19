52ºÐ¡¦¹â²¬Ááµª¡¢¡È¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡É¤ÇÉ½»²Æ»¤Ø¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤é3ÅÙ¸«¤¹¤ëÈþ¤·¤µ¡×¡¡¥ª¥Õ¥·¥ç¤ËÈ¿¶Á
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â²¬Ááµª¡Ê52¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É½»²Æ»¤ØÇã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¥ª¥Õ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡È¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡É¥ª¥Õ»Ñ¤ÇÉ½»²Æ»¤Ø½Ð¤«¤±¤ë52ºÐ¡¦¹â²¬Ááµª
¡¡¹â²¬¤Ï¡Ö¤Ö¤é¤Ö¤é¤ÈÉ½»²Æ»¤Ø¤ªÇã¤¤Êª¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Î¿´¶¯¤¤¸«Êý¤Ç¤¹¡£¡£¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢CHANEL¤ÎÂç¤¤Ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£CELINE¤Î¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤È¤Ï»×¤¨¤ÌÈþÈ©¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤Ã¤»¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤³¤Î±ð¤Ã¤Ý¤µ¡ª¡×¡Ö¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤é3ÅÙ¸«¤¹¤ëÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡È¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡É¥ª¥Õ»Ñ¤ÇÉ½»²Æ»¤Ø½Ð¤«¤±¤ë52ºÐ¡¦¹â²¬Ááµª
¡¡¹â²¬¤Ï¡Ö¤Ö¤é¤Ö¤é¤ÈÉ½»²Æ»¤Ø¤ªÇã¤¤Êª¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Î¿´¶¯¤¤¸«Êý¤Ç¤¹¡£¡£¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢CHANEL¤ÎÂç¤¤Ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£CELINE¤Î¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤È¤Ï»×¤¨¤ÌÈþÈ©¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤Ã¤»¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤³¤Î±ð¤Ã¤Ý¤µ¡ª¡×¡Ö¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤é3ÅÙ¸«¤¹¤ëÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£