¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿G2¡ÖÂè9²ó¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥«¥Ã¥×¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â2890Ëü±ß¡Ë¤¬20Æü¡¢°ËÅì¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£½éÆüÆÃÁª10R¤Ë½ÐÁö¤¹¤ëÁª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£

¡¡1ÈÖ¡¦¿¿¿ù¾¢¡áÁ°²ó¤¬°­¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½¤Àµ¤·¤Æ¤­¤¿¤Ä¤â¤ê¡£¤¢¤È¤ÏÁö¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤«¡£ÏÃ¤·¤ÆÁ°¤Ç¤ä¤ë¡£

¡¡2ÈÖ¡¦¾¾Ã«½¨¹¬¡áÍî¼Ö¤ÇÂ­¼ó¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¡¢·ç¾ì¤·¤Æ¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤â¤¦Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡£¿¼Ã«·¯¤Ø¡£

¡¡3ÈÖ¡¦À¶¿åÍµÍ§¡áÁ°²ó¤ÏÂÎ¤Î´¶¤¸¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Îý½¬¤Ï³ä¤È¤Ç¤­¤¿¡£ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¼èÄ»·¯¡£

¡¡4ÈÖ¡¦¼èÄ»Íº¸ã¡áÂÎÄ´¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÃÏ¸µµ­Ç°¸å¤Ç°ìÂ©¤Ä¤¤¤¿´¶¤¸¤â¡£¼«ÎÏ¡£

¡¡5ÈÖ¡¦Æ£°æÐÒ¸ã¡áËªãÝ¡Ê¤Û¤¦¤«¡Ë¿¥±ê¤ÇÂ­¤¬¼ð¤ì¤ÆÆþ±¡¤·¤¿¡£3½µ´Ö¤¯¤é¤¤Îý½¬¤·°­¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢1¥«·î¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡£Ã±µ³¼«ÎÏ¡£

¡¡6ÈÖ¡¦ÀÄÌøÌ÷µ¯¡áÁ°²ó¤«¤é¿·¼Ö¤Ç¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¡£33¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥¤­¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ã±µ³¡£

¡¡7ÈÖ¡¦º´¡¹ÌÚÍª°ª¡áÁ°²ó¤ÏÉ÷¼Ù¤Ç·ç¾ì¡£2½µ´Ö¤ÏÎý½¬¤·¤¿¡£¼«Å¾¼Ö¤òÌá¤·¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¿¿¿ù·¯¡£

¡¡8ÈÖ¡¦ÃÓÌî·òÂÀ¡á¾õÂÖ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£°æ·¯¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤À¤¬Ã±µ³¤Ç¼«ÎÏ¼«ºß¡£

¡¡9ÈÖ¡¦¿¼Ã«ÃÎ¹­¡áÁ°²ó¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆµÙ¤ó¤Ç2Æü¤À¤±Îý½¬¤·¤¿¡£¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£°ËÅì¤È¤ÎÁêÀ­¤â°­¤¯¤Ê¤¤¡£¼«ÎÏ¡£