『映画 きかんしゃトーマス ぼくのたいせつなともだち』3月28日(金)より全国ロードショー原作:「汽車のえほん」ウィルバート・オードリー声の出演:田中美海、越乃 奏、大久保瑠美、古賀英里奈、山藤桃子、山下七海、土師亜文、武内駿輔、伊東健人、神尾晋一郎、岡本幸輔監督:ジェイソン・グロー、ショーン・ジェフリー、キャンベル・ブライヤー脚本:ニキ・リットン、ブレント・ピアスコスキ、ピーター・ガフニー、クレイグ・カーライル、サラ・アイゼンバーグ、ベッキー・ワンバーグ提供:ソニー・クリエイティブプロダクツ配給:東京テアトル 配給協力:イオンエンターテイメント2023年/アメリカ・カナダ/72分/ヴィスタ/カラー/5.1ch/日本語/原題:Thomas & Friends The Biggest Friends of All © 2025 Gullane (Thomas) Limited.映画公式サイト: https://movie2025.thomasandfriends.jp