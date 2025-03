¤«¤Þ¤Ü¤³ÈÄ¤ËÉÁ¤¤¤¿³¨¤òÊç½¸¡ªÂè30²óÁ´¹ñ¡Ö¤«¤Þ¤Ü¤³ÈÄ¤Î³¨¡×

愛媛県西予市立美術館ギャラリーしろかわでは、第30回全国「かまぼこ板の絵」展覧会に向け、2025年4月20日(日)まで、かまぼこ板に描いた絵を募集しています。

第30回全国「かまぼこ板の絵」

応募作品は、第30回全国「かまぼこ板の絵」展覧会(2025年7月21日(月・祝)〜2026年1月12日(月・祝))で美術館内にすべて展示します。

世界一小さなキャンパス「かまぼこ板」に絵を描いて、応募してください。

■募集要項

【題・テーマ】

自由です。

かまぼこ板という身近な素材を使って「いつでも、だれでも、なんにでも描ける」楽しさを体験してください。

画材は、油彩、水彩、クレパス、マーカー、墨など何でも可。

板に直接お描きください。

自由な発想で、今のあなたの想いを「かまぼこ板」にのせて届けてください。

【材料】

かまぼこ板。

どこの産地のものでも可。

1作品1枚〜100枚、最大面積1.0m2(たとえば1.0m×1.0m、0.5m×2.0m)まで可。

(かまぼこ板はよく洗浄し、乾燥させること)

【応募資格】

プロ、アマ問わず誰でも応募できます。

ただし未発表の作品に限ります。

※歴代大賞受賞者の方は、招待作家とさせていただきます。

【応募方法】

作品は一人何点でもかまいません。

1作品ごとに板の裏に直接、次の8項目をマジックやボールペン等で明記してください。

※ 返却ご希望の方は、返信用封筒(切手貼付)を同封。

※ 展示会場内で来館者に作品の撮影を許可しない場合は「撮影不可」と明記してください。

※ 展示のため、作品裏面に吊金具などで一部加工する場合があります。

【作品郵送先】

〒797-1717 愛媛県西予市城川町下相680

西予市立美術館ギャラリーしろかわ

【募集期間】

2025年2月1日(土)〜4月20日(日)(当日消印有効)

【入賞発表】

2025年6月上旬

マスコミ及び西予市ホームページを通じて発表のうえ、入賞者へ通知します。

【応募作品の帰属】

応募作品は、一切の権利を西予市が有します。

返却希望のない入賞以外の作品は、概ね10年間保管活用します。

※ 入賞作品は返却しません。

※ 一次審査通過以上の作品は、作品集に掲載します。

【審査員】

中村時広(愛媛県知事(名誉審査員))、伊東正次(日本画家(審査員長))、折笠勝之(洋画家)、

神山恭昭(絵日記作家)、夏井いつき(俳人)、カラテカ矢部太郎(お笑い芸人・漫画家)

【賞、賞金】

大賞 30万円(1点)、優秀賞 5万円(10点)、

ジュニア大賞 図書カード2万円分(1点)、

中・高生大賞 図書カード4万円分(1点)、優良賞 1万円(40点)、

奨励賞 南予名産宇和島かまぼこ詰合せ(50点)

【特別賞】

愛媛県知事賞(1点)、愛媛県教育長賞(1点)

西予市長賞(1点)、後援団体賞(32点)

審査員特別賞(5点)

美術館内の展示様子

