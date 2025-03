¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¿·¿§2¿§¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡ª¶äºÂ½½»ú²°¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Ï¡¼¥×¡×

銀座十字屋は、2021年の発売以来、人気を集める15弦の小型ハープ「クリスハープ」から新色2色を発売します。

銀座十字屋「クリスハープ」

発売日 :2025年3月19日(水)

カラー :新色 2色(ネオパープル/ネオアプリコット)

価格 :各74,800円(税込)

全長 :64cm

最大幅 :36cm

重さ :約3kg

音域 :15弦(2nd Oct.C〜4th Oct.C)

付属品 :ケース※リュックタイプ/ストラップ/付属弦/

チューニングハンマー/ブリッジハンマー

保証期間:1年間

新色は神秘的でダイナミックな色合いの<ネオパープル(画像上)>と、ビタミンカラーの<ネオアプリコット(画像下)>の全2色。

これまでのハープのイメージを覆すインパクトのある色合いに、浮き立つ木目と艶やかなコーティングが見事に調和した上品な仕上がりです。

ボディは持ち運びや手に触れる機会が多いことから耐久性に優れたアッシュ材を採用。

クリスハープならではの美しい音色はそのままに、デザインと機能性を両立しました。

ハープセレクション銀座、銀座十字屋オンラインショップ、または全国の楽器店やオンラインショップで取り扱いします。

■クリスハープとは

ひざ乗せサイズの15弦ハープです。

ハープとしては手ごろな価格、癒しの音色、半音調整が可能なレバー付きで「演奏できる曲が多い」と口コミが広がり、2021年の発売当初は一時、完売状態が続く程の注目を集めました。

その人気ぶりは現在も続いており、多くのクリスハープ愛用者が誕生しています。

色は今回発売する2色を含め全13色。

自分らしい色を見つけられるよう幅広いカラー展開を実現しました。

