ガバッと開き中身が見渡せる！CuirVelo「スリングポストマン」

「CuirVelo(キュイベロ)」は、応援購入サイトMakuakeにて、ガバッと開く郵便屋さんみたいな「ポストマンシリーズ」の新作バッグ「スリングポストマン」を2025年2月21日に販売開始し、スタート数時間で目標金額を達成、3月17日時点で800%を超えました。

CuirVelo「スリングポストマン」

カラー展開 : ブラック/カーキ

サイズ : 幅320mm×高さ220mm×マチ90mm

重さ(約) : 570g

価格 : ※Makuake限定20%OFF〜:30,250円→24,200円

受付期間 : 2025年2月21日〜4月13日 先行受付特典 通常販売価格から20%OFF〜

このプロジェクトは4月13日まで実施します。

「CuirVelo」はフランス語で「Cuir・キュイール(革)」と「Velo・ヴェロ(自転車)」を合わせて作った名前。

自転車、バイク、徒歩、様々な移動をレザーアイテムで楽しく着飾ることをコンセプトにすべてを大阪にある自社工房にて製作、展開しています。

郵便配達員さんが使うカバンはポストマンバッグと呼ばれ、口がガバッと開き、バイクや自転車に乗ったままでも配達物が出し入れしやすい作りになっています。

そんなポストマンバッグをCuirVelo的にカジュアルに落とし込んだのが「ポストマンシリーズ」のコンセプトです。

今回のバッグはこれまでに応援購入サイトで総額1,800万円以上を集めたポストマンシリーズの新作。

大きく開いて中身が見渡せる利便性はそのままに、体にフィットして持ち運びやすく、移動がしやすいスリングバッグ(ボディバッグ)にしました。

【商品特徴】

◆大きく開く

ガバッと開く構造

通常のポストマンバッグは、カバンの口に「口金」というパイプ状の金具を入れて大きく開くように形を作ります。

ただしこれをすると、カバンの口に自由が利かず体にあたると痛く、重さも出てきます。

「CuirVelo」のポストマンシリーズはオリジナル設計により口金を使用せずに、縫製と型紙の試行錯誤で自由度の高い「ガバッと」開口を実現しました!

◆ズレないショルダーベルト

ショルダーパットに滑り止め生地を使用することでカバンがズレ落ちにくくなっています。

ショルダーベルトは左右付け変え出来てカバンの利き手を選びません。

滑り止めショルダーパット

滑りにくいショルダー

◆財布とカバンがくっつく。

ありそうでなかったこの機能

使って驚く!今までになかった機能性

・カバンからものを取り出すようにお金も取り出せる

・カバンに直接お金を入れるという発想

・お支払いの時、財布を持たないから手がふさがらない

財布とカバンが一つになる

・ウォレット 11,000円

ウォレット

そのほかカバンに取り付けできるアイテムもラインナップ

・ポーチ 6,050円

ポーチ

・キーケース 6,380円

キーケース

・ペットボトルホルダー 6,380円

ペットボトルホルダー

カバンの中で迷子になるアイテムもカバンと一つになることでもう見失いません。

◆こだわり満載の副資材

・ドイツホック

オープンカーの幌を固定するのに使われていた金具でクラシカルな見た目にカチャっという着脱感がクセになります。

ドイツホック

・FIDLOCKバックル

マグネットが内蔵されていて片手で外せて、近づけるだけで装着できます。

FIDROCKバックル

・コーデュラ1000

耐久性に優れた撥水生地を使用

コーデュラ1000

・防水本革

製革段階で3Mスコッチガードを浸潤させているため本革でありながら高い防水性を持っています。

防水レザー

◆コンセプトは「移動を楽しくする」

使うことが楽しくなるレザーアイテムで通勤、通学、旅行などの移動も一つの目的になる。

「CuirVelo」のアイテムは使う人を楽しませるちょっとしたアイデアが含まれています。

