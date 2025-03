Ê£¿ô´ë¶È¤ÎBCM¼èÁÈ¤Î¸½¾õ¤ò°ìÍ÷²½¡ªMS¡õAD¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¥¹¥¯Áí¸¦¡ØBCM¸½¾õÇÄ°®»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ù

MS&ADインターリスク総研は、サプライヤーやグループ会社等、複数企業のBCM取組の現状をまとめて把握できる『BCM現状把握支援サービス』の提供を開始します。

大災害等を想定したサプライチェーンの強靭化や企業グループの強靭化の実現には、これらを構成する各企業のBCM取組レベルを向上させる活動が必要不可欠ですが、本サービスではこれら活動を推進する「はじめの一歩」となる各構成企業のBCM取組の「現状把握」を支援します。

1.サービスの概要

サプライヤー・グループ会社等を構成する複数の企業のBCM取組の現状把握を支援するツールとして、下表のアウトプットを提供します。

なお、片方のアウトプットのみの提供も可能です。

【アウトプット一覧】

【アウトプットA:「立地リスク診断レポート」イメージ】

【アウトプットB:「BCMレベル診断レポート」イメージ】

2.利用料金

アウトプットを効率的に提供できる環境を整備することでリーズナブルな料金で提供します。

【料金一覧】

※注:上記1の「必要な情報」をとりまとめ、ご提出いただきます。

※料金例:構成会社300社(300拠点)についてレポートA、Bを作成した場合=約22万円

