¤ªÆù¤ò³Ø¹»¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤¿¤á¤Î¿©°é¶µºà ¡ªÁ´ÆùÏ¢¡Ö¤ªÆù¤Î³Ø½¬¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡×

全肉連は、令和6年度国産食肉理解促進食育実践事業の一環として、お肉のための食育教材「お肉の学習ガイドブック」を制作・発刊しました。

全肉連「お肉の学習ガイドブック」

冊子版およびデジタル版の2種類が制作され、ご希望の方は『お肉の食育サイト「おにくらぶ」』よりデジタル版を無償でダウンロードすることができます。

■「お肉の学習ガイドブック」の特徴

◎特徴1:食育のスペシャリストが監修し、小学校の授業に最適化

・簡単に授業で活用!文部科学省 小学校学習指導要・解説から、食育教材の内容と接点がある項目を抜粋し、すべてのページごとに分類した一覧表「教職員や保護者の皆さまへ」を掲載。

「どの学年・教科・学習内容で活用できるのかな?」、学校内で検討でもヒントとして、一目で確認できます。

・科目に限定しない内容で、横断的な学習のヒントとして。

・ダウンロードできる指導案が2つ、すぐに授業へ反映できます。

◎特徴2:ICT対応、デジタル副教材として最適化

・デジタル版は、ページの見開きを基本に構成、電子黒板やタブレットにフィット。

・一つの見開きに一つの内容、デジタル教材としてシンプルに運用。

・必要なページだけでもダウンロード!児童も授業でもスマートに活用。

コンテンツイメージ

◎特徴3:ダウンロードして自由に印刷、ポスター・掲示に最適

・一枚の見開きに内容が収まり、印刷したら、そのままポスター。

・食育の掲示板や、各クラスの掲示板など、デジタル以外でも活用。

ポスター・掲示に最適

◎特徴4:教科書で当たり前のやさしい配慮

・学年別漢字配当表に準拠!5学年以降で習う漢字に送りがな。

・色弱の方に配慮した色使いです(色弱の方でも、内容が認識できます)。

色弱シミュレーション(左:P型(1型)色覚での見え方、右:D型(2型)色覚での見え方)

【教材概要】

令和6年度日本中央競馬会畜産振興事業

タイトル:お肉の学習ガイドブック

<内容>

見開き【1】(冊子版2〜3ページ) 日本のお肉の、安全・安心な管理

見開き【2】(冊子版4〜5ページ) 日本のお肉の、安全・安心な管理(詳細版)

見開き【3】(冊子版6〜7ページ) 命や資源を大切につかう工夫

見開き【4】(冊子版8〜9ページ) みんなおんなじ命・生きもの

見開き【5】(冊子版10〜11ページ) 日本人とお肉

見開き【6】(冊子版12〜13ページ) お肉を活用して、バランスの良い食事を考えよう

見開き【7】(冊子版14〜15ページ) 教職員や保護者の皆さまへ

・仕様

冊子版 :B5 フルカラー16ページ

デジタル版:見開き 7枚構成

ふりがな :学年別漢字配当表に準拠し第5学年以降で習う漢字が対象

配色 :色弱に配慮した色使いです

・作成:全国食肉事業協同組合連合会

・監修:公益社団法人全国食肉学校

・監修(食育)

白井 ひで子(元 栄養教諭(東京都)・三信化工食育アドバイザー)

江口 敏幸(元 栄養教諭(東京都)・全国学校栄養士協議会監事)

お肉について正しく理解することや、お肉を食卓に届けてくれる人達への感謝の気持ちを持つことは、子どもは勿論、大人の方にとっても大切なことです。

お肉の食育サイト「おにくらぶ」

