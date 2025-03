Ìó3Ê¬¤Î1¤Î²Á³Ê¤ò¼Â¸½¡ªÁÕ²»³Ú´ë²è Îý½¬ÍÑ¥Ï¥ó¥É¥Ù¥ë¡Ö¥×¥í¥í¡¼¥°¡×

奏音楽企画は、クラウドファンディングから生まれた練習用ハンドベル「プロローグ」を市販化し、今回受注を開始しました。

奏音楽企画 練習用ハンドベル「プロローグ」

現行のイングリッシュハンドベルの同じ音域のものと比較すると、約3分の1の価格を実現。

高額で楽器の普及・奏者の育成が進まないという問題の解決に寄与します。

■プロローグの特徴

1.キャスティングが真鍮製で頑丈。

落下等の衝撃にも強い。

よっぽどの悪意を持ってハンマーなどで叩かない限り、凹むことはない。

重量感も現行のハンドベルと大差ないように製作。

2.シンプルな設計。

分解・組み立て等、ユーザー自身での組み立てが簡単。

メンテナンス費用も安価。

3.4inハンドをするとき、グリップがアルミ製なので金属音が気になる方は、テニスラケットなどに使うグリップテープを巻くなどすると音を防ぐことができる。

完成記念コンサートでの演奏では、グリップテープを巻いて演奏。

4inハンドは、グリップを重ねての演奏、グリップを通しての演奏、どちらでも練習可能。

4.日頃のお手入れ・ベル磨き・メンテナンスについては現在動画を準備中。

5.はじめてハンドベルに挑戦する方・もっと上達を目指す方には、オンラインレッスンサイト「カノン」で動画によるレッスン受講が可能。

■2月21日には完成記念コンサートを実施

2025年2月21日に開催された練習用ハンドベル「プロローグ」完成記念コンサートでは、イングリッシュハンドベルソロ奏者であり、開発プロジェクトの代表である藤田 美千子が、コンサート冒頭で「プロローグ」の音色を披露。

それに続き、開発チームのトークショーが開催され、プロジェクトに関わったメンバー個々の生の声が届けられました。

また、コンサートのラストは、イングリッシュハンドベルソロと2台ピアノという世界初のコラボレーション演奏で華やかに幕を閉じました。

なお、ラスト曲「万里一空」のライブ映像は、3月17日より各音楽配信サービスにて配信されています。

完成記念コンサート会場受付

■商品概要

商品名 : プロローグ

価格 : メーカー希望価格 77万円(税込み)

セット内容: 2オクターブセット(C5〜C7の25音)、収納ケース、演奏用マット3枚

※年1回の完全受注生産

※2025年の申し込み受付期間は4月30日まで、予定数に達した時点で受注終了

名称 : 株式会社奏音楽企画 (Kanade Music Planning)

所在地 : 〒277-0871 千葉県柏市若柴178番地4 柏の葉キャンパス148街区1

パークシティ柏の葉キャンパス ザ・ゲートタワーウェスト3F

TEL : 080-9322-7235

受付時間: 月曜日〜金曜日 10:00〜16:00

設立 : 2021年9月28日

事業内容: ・イングリッシュハンドベル音楽の演奏提供

・イングリッシュハンドベルを主体としたアンサンブル演奏の提供

・ハンドベル各種レッスンの提供

・ハンドベルコンサート等のイベント企画及び運営の請負

・ハンドベル音楽の地位向上と楽器の知名度向上に関する業務

・ハンドベル奏者の地位向上と後進の育成に関する業務

・楽器(ハンドベル)の開発と販売・メンテナンス業務

資本金 : 700万円 (事業者登録番号T5040001120367)

