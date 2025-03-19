»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡ÖÁá¤¯ÇöÃå¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¡¡Ä¹ÃË¡¦âÃ½¨¤È¤Î¥â¥Î¥¯¥í2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¬¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡Ê52¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¤Ç²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÈø¾åâÃ½¨¡Ê¤Þ¤Û¤í¡á12¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡»ûÅç¤Ï¡ÖÁá¤¯¡¡ÇöÃå¤Ç¡¡²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¶»¸µ¤ò¥¿¥ª¥ë¤Ç´¬¤¤¤¿¤Þ¤Þ¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢ÇöÃå¤ÇÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤ëâÃ½¨¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¥¯¥í¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¿Æ»Ò¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¬¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã´¨¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÇöÃå¤Îµ¨Àá¤â¤¹¤°¤½¤³¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£