米大リーグ(MLB)・ドジャースに所属し『BOSS』のブランドアンバサダーを務める大谷翔平が19日、2025年春夏シーズンに向けて自身が厳選したBOSSメンズウェアのコレクションを発表した。「BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI」は、高品質なパフォーマンスウェア、野球に着想を得たデザイン、そして大谷自身がBOSS 2025年春夏メンズウェアコレクションから選び抜いたタイムレスなアイテムで構成されている。

大谷の洗練されたシンプルかつ機能的な美学を体現したこのコレクションは、24時間どんなシーンにも対応できるスタイルを提案。ダークグリーンの特徴的なBOSSパフォーマンステーラードウェア、ニュートラルカラーのやわらかなジャージー素材のアイテム、カジュアルなスタンドカラーシャツ、そして実用的でエレガントな2種類のアウターウェアが揃う。また、移動時のスタイルを引き立てるバッグのセレクションや、編み込みカーフスキンレザーを使用したエレガントなスニーカーも展開される。本コレクションには、大谷独自のスタイルにインスパイアされ、特別にデザインされた2つのアイテムも含まれている。その象徴的なアイテムとして、オフホワイトとベージュのスエードスリーブを採用したコットンカシミア素材の限定ボンバージャケットが登場している。『BOSS』のロゴや野球、そして大谷にちなんだパッチなどが同系色の刺しゅうで施され、洗練された印象を与える。このジャケットにスマートカジュアルなトラウザーズを合わせることで、特注のようなルックの完成。時代を超えた野球の美学へのオマージュであり、日常的なスタイリングのためにデザインされたウェアは、本コレクションのアイテムのほかにもBOSS 2025年春夏メンズウェアと自在に組み合わせることが可能だ。大谷は「BOSSの2025年春夏コレクションとコラボレーションできることを誇りに思います。限定デザインのボンバージャケットのように、私の野球への情熱と自分自身のスタイルが融合したアイテムを選びました」としている。『BOSS』は「BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI」キャンペーンを、日本でのMLB開幕戦に合わせて展開する。このキャンペーンでは、スタジオポートレートやショートフィルムを通じて、大谷の持つ力強さと存在感を、モダンなスタイリングを表現した。今月10日より「BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI」のビジュアルを使用した大規模な広告が東京の主要エリアに登場している。開幕戦が行われる東京ドームシティをはじめ、メトロM後楽園駅、渋谷駅周辺など、東京の主要スポットで大規模な広告展開を開始した。さらに、車内デジタルサイネージを搭載した、大谷のビジュアルラッピングの特別仕様のタクシーが東京の街を走り、キャンペーンの存在感を高める。4月には羽田空港国際線到着コンコースを大谷のキャンペーンヴィジュアルが飾る。リテール展開としては、『BOSS』ストア 銀座で特大ウィンドウディスプレイを展開するほか、日本全国50以上のBOSS店舗で本コレクションを取り扱う。また、銀座三越、松坂屋名古屋店、大丸神戸店では、「BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI」のポップアップストアを開催する。世界中のBOSSファンや大谷のファンは、SNSを通じて本キャンペーンを体験できるほか、大谷が自身のカスタムデザインのボンバージャケットを初めて手にする瞬間など、舞台裏の特別コンテンツも公開予定となっている。「BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI」は19日に発売。BOSS店舗、boss.com、および一部のホールセールパートナーを通じて販売される。このビジュアルが『BOSS』のインスタグラムで公開されると、SNSでは「いやー、この大谷さん、カッコよすぎませんかね」「何刀流なの?モデルも出来ちゃうって カッコ良い」「素敵すぎる」「ワオー」などと反響が寄せられた。