»³ËÜÈþ·î¡¢¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¥¥À¥ë¥È¤Ê¼ñÌ£¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡£°ì¿Í¤Ç¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤²ó¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ËÜÈþ·î¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼40¼þÇ¯»ö¶ÈÈ¯É½²ñ¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥«¡¼¥È¤Ò¤é¤ê¡ª¥Õ¥ì¥¢¤Á¤ã¤ó¤È¾Ð´é¤Ç¼Ì¿¿¤Ë±þ¤¸¤¿»³ËÜÈþ·î
¡¡³«È¯Åö½é¤«¤éÂç¿Í¤Î¿³Èþ´ã¤ËÂÑ¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡£º£¡Ö¥¥À¥ë¥È¡×¡Ê»Ò¤É¤â¡ÊKid¡Ë¤ÈÂç¿Í¡ÊAdult¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¸ÀÍÕ¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤Î¿´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¡ËÀ¤Âå¤«¤é¤âÇ®¤¤»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¿Í¤Î´Ö¤Ç¤â¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢³èÆ°¡Ê¥·¥ë³è¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¥À¥ë¥È¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦»³ËÜ¤â¡¢Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤ò¹¥¤à¥¥À¥ë¥ÈÅªÓÏ¹¥¤ò»ý¤Ä°ì¿Í¡£¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¤ÎÊý¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¢¤Ê¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¥«¥Ð¥ó¤Ë²¼¤²¤Æ¤¤¤Æ¡£¥Ô¥ó¥¯¤ÇÂ·¤¨¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤¤À¤³¦´Ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¦´¶¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¤â¡¢¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¿©´á¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¤ª¤â¤Á¤ã²°¤µ¤ó¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤È¤Ä¤¤¤Ä¤¤Çã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ý½¸ÊÊ¤ÏÀÎ¤«¤é¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¤ò½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¿©´á¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ë³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ãå¤°¤ë¤ßÃå¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥·¥å¡¼¥ë¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÂç¿Í¤âÍß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿ÉáÃÊ¤Î¡Ö¥¥À¥ë¥È¡×Åª¤Ê³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡Ö»ä¤Ï¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¤è¤¯°ì¿Í¤Ç²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç¿Í¤ÎÊý¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤òºî¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¼«Ê¬¤é¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥«¡¼¥È¤Ò¤é¤ê¡ª¥Õ¥ì¥¢¤Á¤ã¤ó¤È¾Ð´é¤Ç¼Ì¿¿¤Ë±þ¤¸¤¿»³ËÜÈþ·î
¡¡³«È¯Åö½é¤«¤éÂç¿Í¤Î¿³Èþ´ã¤ËÂÑ¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡£º£¡Ö¥¥À¥ë¥È¡×¡Ê»Ò¤É¤â¡ÊKid¡Ë¤ÈÂç¿Í¡ÊAdult¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¸ÀÍÕ¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤Î¿´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¡ËÀ¤Âå¤«¤é¤âÇ®¤¤»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¿Í¤Î´Ö¤Ç¤â¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢³èÆ°¡Ê¥·¥ë³è¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¤â¡¢¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¿©´á¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¤ª¤â¤Á¤ã²°¤µ¤ó¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤È¤Ä¤¤¤Ä¤¤Çã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ý½¸ÊÊ¤ÏÀÎ¤«¤é¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¤ò½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¿©´á¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ë³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ãå¤°¤ë¤ßÃå¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥·¥å¡¼¥ë¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÂç¿Í¤âÍß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿ÉáÃÊ¤Î¡Ö¥¥À¥ë¥È¡×Åª¤Ê³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡Ö»ä¤Ï¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¤è¤¯°ì¿Í¤Ç²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç¿Í¤ÎÊý¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤òºî¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¼«Ê¬¤é¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£