°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬Éà¤Ç¥í¡¼¥×¤òÀÚ¤ê¾Ð´é¡Ä³¤ÍÎÄ´ººÁ¥¤Î¿Ê¿å¼°¤Ë¿å¿§¤ÎÁõ¤¤¤Ç½ÐÀÊ¡¡Ã±ÆÈ¸øÌ³¤ÏÌó5¥«·î¤Ö¤ê
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬³¤ÍÎÄ´ººÁ¥¤ÎÌ¿Ì¾¡¦¿Ê¿å¼°¤Ë½é¤á¤Æ½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¡¢²£ÉÍ»Ô¤ÎÂ¤Á¥½ê¤ËÅþÃå¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¸øÌ³¤ËÎ×¤à¤Î¤ÏÌó5¥«·î¤Ö¤ê¤Ç¡¢ËÌ¶Ë°è¤Ç¤Î³¤ÍÎÄ´ºº¤Ë¤¢¤¿¤ë¸¦µæÁ¥¡Ö¤ß¤é¤¤¶¡×¤ÎÌ¿Ì¾¡¦¿Ê¿å¼°¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÄ´ººÁ¥¤Ï¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤êµÞÂ®¤Ê´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬¿Ê¤àËÌ¶Ë¼þÊÕ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Î¼ý½¸¤ä´ÑÂ¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬Á¥¤«¤é·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥×¤òÉà¤ÇÀÚ¤ë¤È²Ö²Ð¤Ê¤É¤¬ÂÇ¤Á¾å¤¬¤ê¸«¼é¤ë¿Í¡¹¤«¤éÇï¼ê¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£