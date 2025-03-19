ËèÆüÆÏ¤¯Îá¾î¤«¤é¤Î¼ê»æ¡£Â¾°¦¤Î¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ë½÷·ù¤¤¤ÎÊÅ²¼¤ÏÇï»ÒÈ´¤±!?¡¿¤ï¤¿¤¯¤·¡¢Îø°¦·ëº§¤¬¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¦
¡Ø¤ï¤¿¤¯¤·¡¢Îø°¦·ëº§¤¬¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ ¥«¥¿¥Ö¥ÄÊÅ²¼¤Î¹¶Î¬Ë¡¡Ù¡Ê¼Äºê¤æ¤¦¤Þ¡§Ì¡²è¡¢ÀÄÌøºó¡§¸¶ºî¡¢¹õêâ¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/¥¥ë¥¿¥¤¥à¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡ËÂè6²ó¡ÚÁ´6²ó¡Û
¡Ø¤ï¤¿¤¯¤·¡¢Îø°¦·ëº§¤«゙¤·¤¿¤¤¤ó¤Æ゙¤¹¡£ ¥«¥¿¥Õ゙¥ÄÊÅ²¼¤Î¹¶Î¬Ë¡ ¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¥·¥å¥¿¥ë¥¯¸ø¼ß²È¤ÎÎá¾î¥¨¥ß¡¼¥ê¥¢¤ÎÌ´¤Ï¥í¥Þ¥ó¥¹¾®Àâ¤Î¤è¤¦¤Ë¿´Ìö¤ëÎø°¦·ëº§¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤ó¤Ê¥¨¥ß¡¼¥ê¥¢¤Î¤â¤È¤Ë¡¢½éÎø¤Î¾¯Ç¯¤È»×¤ï¤ì¤ë¹ñ²¦¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¤È¤ÎÀ¯Î¬·ëº§¤ÎÏÃ¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡£Èà¤Ï½÷·ù¤¤¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ!? ¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤Îº§Ìó´ü´Ö¤Ç°ì½ï¤ËÎø¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡Ø¤ï¤¿¤¯¤·¡¢Îø°¦·ëº§¤¬¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ ¥«¥¿¥Ö¥ÄÊÅ²¼¤Î¹¶Î¬Ë¡¡Ù¤Ë¤Æ¡¢Ìõ¤¢¤ê¤Ê¥«¥¿¥Ö¥ÄÊÅ²¼¡ß²¡¤»²¡¤»Å·Á³Îá¾î¤Î¥Ô¥å¥¢¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¤ï¤¿¤¯¤·¡¢Îø°¦·ëº§¤«゙¤·¤¿¤¤¤ó¤Æ゙¤¹¡£ ¥«¥¿¥Õ゙¥ÄÊÅ²¼¤Î¹¶Î¬Ë¡ ¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¥·¥å¥¿¥ë¥¯¸ø¼ß²È¤ÎÎá¾î¥¨¥ß¡¼¥ê¥¢¤ÎÌ´¤Ï¥í¥Þ¥ó¥¹¾®Àâ¤Î¤è¤¦¤Ë¿´Ìö¤ëÎø°¦·ëº§¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤ó¤Ê¥¨¥ß¡¼¥ê¥¢¤Î¤â¤È¤Ë¡¢½éÎø¤Î¾¯Ç¯¤È»×¤ï¤ì¤ë¹ñ²¦¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¤È¤ÎÀ¯Î¬·ëº§¤ÎÏÃ¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡£Èà¤Ï½÷·ù¤¤¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ!? ¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤Îº§Ìó´ü´Ö¤Ç°ì½ï¤ËÎø¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡Ø¤ï¤¿¤¯¤·¡¢Îø°¦·ëº§¤¬¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ ¥«¥¿¥Ö¥ÄÊÅ²¼¤Î¹¶Î¬Ë¡¡Ù¤Ë¤Æ¡¢Ìõ¤¢¤ê¤Ê¥«¥¿¥Ö¥ÄÊÅ²¼¡ß²¡¤»²¡¤»Å·Á³Îá¾î¤Î¥Ô¥å¥¢¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£