300¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ª¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ö¤±¤ä¤­¤Ò¤í¤Ð½Õ¤Î¥Ó¡¼¥ëº×¤ê¡×

さいたまアリーナは、日本最大級のクラフトビールの祭典「けやきひろば春のビール祭り」を5月28日(水)〜6月1日(日)の5日間、さいたま新都心けやきひろばにて開催します。

さいたまアリーナ「けやきひろば春のビール祭り」

(1)開催期間・日時

2025年5月28日(水) 16:00〜21:00

29日(木)〜31日(土) 11:00〜21:00

6月1日(日) 11:00〜20:00

(2)開催場所

さいたま新都心けやきひろば

(3)入場料

無料

(4)出店数

49店(予定)

【国内】

hokkaido brewing(北海道)、Brasserie Knot(北海道)、忽布古丹醸造(北海道)

KANEKU BREWERY(青森)、いわて蔵ビール(岩手)、遠野麦酒ZUMONA(岩手)、

秋田あくらビール(秋田)、田沢湖ビール(秋田)、希望の丘醸造所(宮城)、

鳴子温泉ブルワリー(宮城)、BLACK TIDE BREWING(宮城)、

Yellow Beer Works(福島)、牛久醸造場(茨城)、うしとらブルワリー(栃木)、

BLUE MAGIC(栃木)、ろまんちっく村の地ビール(栃木)、

COEDOBREWERY(埼玉)、SHIKI BEER(埼玉)、スモーク・クラフト(埼玉)、

Teenage Brewing(埼玉)、麦雑穀工房(埼玉)、U.B.P BREWERY(埼玉)、

OKEI BREWERY NIPPORI(東京)、SORACHI 1984(東京)、

サンクトガーレン(神奈川)、反射炉ビヤ(静岡)、Repubrew(静岡)、

Y.MARKET BREWING(愛知)、ISEKADO(三重)、KOBO Brewery(富山)、

AJB Co.(長野)、オラホビール(長野)、信州須坂フルーツブルワリー(長野)、

南信州ビール(長野)、八ヶ岳ブルワリー(山梨)、エチゴビール(新潟)、

TWO RABBITS BREWING COMPANY(滋賀)、Kyoto Brewing Co.(京都)、

CHORYO Craft Beer(奈良)、大山Gビール(鳥取)、松江ビアへるん(島根)、

DD4D BREWING(愛媛)、別府ブルワリー(大分)、B.M.B Brewery(宮崎)、

宮崎ひでじビール(宮崎)

【海外・その他】

F.B.JAPON、ドイツビールエルディンガー、そじ坊・杵屋(埼玉)、

青蓮さいたま新都心店(埼玉)

2009年から春と秋に開催しているこのイベントは、全国各地のブルワリーと海外インポーターが出店する日本最大級のクラフトビールイベント。

個性溢れる実力派ブルワリー・インポーター49店舗が300種類以上のビールを販売します。

■さいたまスーパーアリーナ25周年記念コラボビール

「さいたまスーパーRed Lager」を地元埼玉のブルワリー「COEDOBREWERY」が醸造

さいたまスーパーアリーナの25周年を記念して醸造したコラボビールを、けやきひろばビール祭りで初開栓します。

醸造を担当するのは、数々のビールコンペティションでの受賞歴がある地元埼玉の人気ブルワリー「COEDOBREWERY(コエドブルワリー)」。

同ブルワリーは、けやきひろばビール祭り第一回開催から今回まで継続して出店しており、ビール祭りとの縁が深いブルワリーです。

コラボビール「さいたまスーパーRed Lager」は会場で楽しめるほか、小売店・ビアバーなどでの販売も予定しています。

■実力派ブルワリー3店が初出店。

「BLACK TIDE BREWING」「AJB Co.」「B.M.B BREWERY」

常に新しいビールとの出会いを提供しているけやきひろばビール祭り。

今回は人気・実力ともに申し分のないブルワリー3社が登場します。

気仙沼が世界に誇るクラフトビール「BLACK TIDE BREWING(宮城)」、野沢温泉の湧き水と、最高品質の自然な原料のみを使用したビールを創る「AJB Co.(長野)」、「すべての作業を自分たちで」をコンセプトに立ち上げ、全身全霊全力全開でビールづくりを続ける「B.M.B BREWERY(宮崎)」の3社が自慢のビールを携えて、けやきひろばにやってきます。

会場では、ビールコンペティションでの受賞ビールやこのイベントのために作られた限定ビール、飲み比べセット等を楽しめます。

さらに全国各地のビールによく合うおつまみを多数取り揃え、ビールファンをお待ちしています。

毎回開催前に完売する人気の有料の予約テーブルは、4月29日(火・祝)からYahoo!JAPANのデジタルチケットPassMarketにて販売します。

