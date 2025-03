気軽にアートに触れられる！大伸社ディライト「アートスポット」

大伸社ディライトは、この春に開業するグラングリーン大阪南館の開業イベントにArtbar Osakaが演出するアートスポットを出展します。

大伸社ディライト「アートスポット」

Artbar Osakaは2024年9月開業の北館にオープンした「有隣堂グラングリーン大阪店」にArtbar Osaka Umeda店としてアートワークショップを常設展開し、名画等を描く体験を提供しています。

現在、なんばスカイオ17F、グラングリーン大阪北館の有隣堂グラングリーン大阪店内、枚方モールのTULLY’S COFFEE店内の3拠点で運営しています。

Artbar Osaka

今回、2025年3月21日に開業するグラングリーン大阪南館を記念し、来場者にうめきた公園での過ごし方、楽しみ方を再認識・再発見できる機会を提供する南館開業イベント『Things to Do at GRAND GREEN OSAKA』が開催されます(3月21日〜4月6日)。

Artbar Osakaは期間中、有隣堂グラングリーン大阪店の“「本とアートの新たな楽しみ方」を提案することで訪れる人々に創造的な体験の場を提供したい”という想いに賛同し、うめきた公園の出張ブースにて来場者がアートに触れられる体験&アートスポットを提供。

通常のアートワークショップも南館開業を記念した特別割引価格にて提供します。

■出展内容

◎ 3月21日(金)・3月28日(金)

アーティスト SOTA ライブペインティング

時間:12:00〜18:00

場所:うめきた公園内出張ブース ※当日自由来場・無料

Artbar Osakaの講師リーダーでアーティストのSOTAが壁面ライブペインティングを披露。

グラングリーン大阪北館にて常日頃からお客様に提供している「コーヒー・本・アート」の魅力を融合させたアートを展開します。

アーティスト sota

◎ 4月5日(土)・6日(日)

フリーアート無料参加体験

時間:両日11:00〜13:00/14:00〜16:00

場所:うめきた公園内出張ブース ※当日自由来場・無料

イベント最終週末の「OHANAMI WEEKEND」には大人も子供も自由に描き、アートに参加できるアートウォールを展開します。

【特別企画 有隣堂様コラボの親子セッション】

Artbar Osaka Umeda店では定期的に親子セッション(小学生以下のお子様対象)を開催しており、本イベント期間中は特別に、有隣堂がおすすめする絵本の紹介とセットにした特別親子セッションを実施します。

2025年3月22日(土)11:30〜 「鯉のぼり」

2025年3月29日(土)11:30〜 「桜夢」

親子セッション「鯉のぼり」

親子セッション「桜夢」

