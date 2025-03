¥«¡¼¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Ê¤É4¥·¥ê¡¼¥ºÁ´30¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ªBullsone(¥Ö¥ë¥º¥ï¥ó)

セイワは、韓国を代表するカーケアブランド「Bullsone(ブルズワン)」を2025年3月中旬から販売を開始しました。

Bullsone(ブルズワン)

ブルズワンは、カーシャンプーからコーティング剤・ワックス、コンパウンドや芳香剤まで幅広くアイテムを取り扱っています。

車の手入れを手軽に、そして効果的に行いたい方にぴったりです。

どれも高い品質を誇り、初心者でも簡単に使えるアイテムが揃っています。

ブルズワンの製品は、車を美しく保つために用途によって製造されているため、今までとは違った効果を感じていただけるかもしれません。

【LUNATIC POLISHシリーズ(ルナティックポリッシュ)】

差別化された性能と愛好家が追求する感性を兼ね備えたプロフェッショナルなディテイリングソリューションを目指しています。

プレミアムな感性、簡単でシンプルな使いやすさを備えたアイテムをラインナップしました。

【RainOKシリーズ(レインオーケー)】

高硬度のトリプルパウダーにより、頑固な油膜をカンタンにクリーニングする油膜取りと、フッ素系コーティング成分を配合し、手軽に明るくクリアな視界を提供できる撥水コーティング剤です。

RainOKシリーズ

【CRYSTALシリーズ(クリスタル)】

ガラス系ポリマーとカルナウバワックスを組み合わせて、耐久と撥水に特化した固形ワックスと、車内清掃、ホイールやタイヤ、エンジンルームなど様々な場所で使用する洗浄用ブラシです。

CRYSTALシリーズ

【GRASSEシリーズ(グラッセ)】

レザー調のエレガントなデザインと繊細な香り4種類を用意したエアコン取り付け芳香剤です。

詰め替えもあります。

GRASSEシリーズ

【製品概要】

品番 : BU1〜BU31(全30アイテム)

: LUNATIC POLISH/Crystal/Rain OK/Grasse 各シリーズ

希望小売価格: オープン価格(1,780円〜4,980円前後)

発売予定日 : 2025年3月中旬

販売先 : Amazon.co.jpなど

